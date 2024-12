Meta vuole eliminare scam e truffe da Facebook, Instagram e WhatsApp

La lotta contro le truffe è il principale obiettivo di tutte le grandi aziende, soprattutto quelle che gestiscono insiemi di utenti molto grandi. Tra le principali non poteva che comparire il nome di Meta, colosso che infatti vuole sradicare da Facebook, Instagram e WhatsApp ogni spam e ogni account pericoloso.

L’azienda ha annunciato un’importante operazione per contrastare le truffe online. L’obiettivo è rimuovere oltre due milioni di account associati a organizzazioni criminali in Myanmar, Laos, Cambogia, Emirati Arabi Uniti e Filippine.

Truffe elaborate e pericolose: Meta corre ai ripari

Tra le tecniche individuate, spicca il cosiddetto pig butchering, una frode sofisticata basata sulla costruzione di relazioni online di fiducia, per poi spingere le vittime a investire denaro in schemi fraudolenti, spesso legati alle criptovalute. Inizialmente, i truffatori consentono piccoli prelievi per guadagnarsi la fiducia, ma alla fine svaniscono con tutti i fondi investiti, lasciando le vittime senza speranza di recupero.

Questi schemi, nati durante la pandemia da COVID-19, si sono diffusi principalmente nell’Asia Pacifica, ma colpiscono persone in tutto il mondo.

Attraverso la collaborazione con le forze dell’ordine e diverse aziende private, Meta ha rafforzato le sue difese e il suo modo di agire contro queste realtà dannose. A giocare un ruolo fondamentale è stato anche il nuovo programma definito “DOI”, ovvero Dangerous Organizations and Individuals: al suo interno ci sono dei team specializzati proprio per identificare ed eliminare situazioni di questo genere

“Negli ultimi due anni, abbiamo creato sistemi per contrastare globalmente questi hotspot di truffe, lavorando con partner interni ed esterni per difendere le persone da una vasta gamma di frodi,” ha spiegato Meta in un post ufficiale.

Nonostante la rimozione di milioni di account sia un risultato importante, la sfida rimane immensa. Le reti criminali sono rapide nel ricostruire i propri sistemi, rendendo necessarie misure di prevenzione più efficaci. Tuttavia, questa iniziativa rappresenta un buon punto di partenza.