Truffa pericolosa in circolazione a Natale: il messaggio da evitare

Bisogna questa volta tenere la soglia dell’attenzione altissima: una truffa sta girando e starebbe facendo credere alle persone di aver guadagnato una fortuna. In tanti hanno segnalato uno strano messaggio che avrebbe cominciato a girovagare tra le varie e-mail e account di messaggistica degli utenti. In base ci sono tutte le informazioni e anche il testo incollato per fornire a tutti un esempio.

Truffa pericolosa: il messaggio parla chiaro ma non c’è nulla di reale, fate attenzione

Nessuna persona in genere può improvvisamente ritrovarsi a guadagnare una cifra enorme senza neanche sapere come. Di certo esistono situazioni nelle quali un’eredità inaspettata può cambiare la vita ad una persona, ma non è oggi il caso. Sta girando tramite e-mail un nuovo messaggio che avrebbe preso in giro le persone facendogli credere di aver guadagnato tantissimi soldi.

L’obiettivo resta però uno solo: prendere in giro le persone e rubargli anche i dati personali oltre che i soldi dal conto corrente. Secondo quanto riportato, la situazione starebbe degenerando proprio in queste ore, con il testo che avrebbe cominciato a girare in maniera vertiginosa. Come potete vedere qui in basso è tutto scritto in inglese: il messaggio parla infatti di una ricca donna d’affari che avrebbe deciso di dare via il 25% del suo conto personale. 100 persone dunque avrebbero l’opportunità di guadagnare 1 milione di euro, esatto: fa già ridere così. Ecco il testo in questione:

“Hello I’m Maria Elisabeth Schaeffler, a German businesswoman, investor, and CEO of Schaeffler Group. I’m one of the owners of Schaeffler Group. I gave away 25 percent of my personal wealth to charity. And I also pledged to give away the rest of 25% this year 2024 to Individuals. I have decided to donate €1,000,000.00 (One million Euro) to 100 people. If you are interested in my donation, do contact me for more info: ?mariaelisabethschaeffler247@cash4u.com Warm Regards, CEO Maria-Elisabeth Schaeffler.“