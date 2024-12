Toyota continua a stupire con le innovazioni nel campo della robotica. A tal proposito, grande scalpore ha fatto la notizia del robot umanoide CUE6, l’ ultima sua evoluzione di un progetto iniziato nel 2017. Il motivo? Aver raggiunto un nuovo traguardo sul campo da basket. Con un tiro da 24,55 metri, infatti, il suddetto robot è riuscito a stabilire il record mondiale per la maggiore distanza da cui un “umanoide” abbia mai segnato. Questo risultato, ottenuto al secondo tentativo dopo un primo errore, dimostra l’elevata precisione di questa macchina.

Toyota: un percorso di innovazione e ambizione

Nonostante il primato tecnologico, CUE6 non supera il record assoluto detenuto da un essere umano. Joshua Walker, allenatore di basket della Louisiana, è riuscito a segnare da 34,6 metri nel luglio 2022. Malgrado ciò, l’impresa del robot testa un altro passo avanti nell’applicazione dell’intelligenza artificiale e della robotica nello sport. Da un semplice prototipo costruito con mattoncini Lego, il progetto è arrivato a sviluppare un umanoide alto ben 2,08 metri. Imponendosi come il simbolo dell’ingegno dei nove ingegneri Toyota che lo hanno creato.

CUE non è nuovo ai primati. Già nel 2019, la terza generazione del robot aveva stabilito un record mondiale con 2.020 tiri liberi consecutivi, completati in 6 ore e 35 minuti. Un risultato pensato per celebrare le Olimpiadi di Tokyo 2020, che ha segnato una tappa importante nello sviluppo del progetto. Nelle versioni successive, CUE6 ha acquisito capacità sempre più avanzate. Come raccogliere autonomamente il pallone, muoversi e palleggiare.

Tomohiro Nomi, responsabile del progetto, ha spiegato come il robot non cerchi di imitare i movimenti umani, ma utilizzi una tecnica di tiro basata sulla propria struttura. Il futuro prevede sfide ancora più ambiziose, come creare un robot in grado di correre e schiacciare a canestro. Non sappiamo quando ciò sarà effettivamente realizzato, ma è certo che molti ci stiano già lavorando da un po’.