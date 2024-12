Amazon torna a lanciare offerte Black Friday per i propri dispositivi con Alexa integrata, i prodotti “intelligenti” dell’azienda americana sono fortemente scontati, raggiungendo in questo modo uno dei prezzi più bassi tra quelli attualmente in circolazione, come nel caso di Echo Pop, che oggi costa veramente pochissimo.

Il piccolo altoparlante è disponibile in quattro colorazioni differenti, tutte caratterizzate da esattamente lo stesso identico prezzo di vendita, il suo punto focale è la possibilità di accedere ad Amazon Alexa semplicemente con l’ausilio della propria voce, fruendo in questo modo di una molteplicità di funzioni di alto livello, oltre che di controllo dei vari dispositivi smart home che potrebbero effettivmente essere stati aggiunti in passato all’account Amazon Alexa di cui siete proprietari.

Non dimenticatevi del canale Telegram dedicato ad Amazon, dove potete trovare le offerte ed i codici sconto gratis in esclusiva.

Amazon Echo Pop: lo sconto che lo porta a 19 euro

La nuova promozione di questi giorni, che sarà attiva fino in prossimità del prossimo Natale, prevede la possibilità di ridurre di molto la spesa da sostenere per l’acquisto di un Amazon Echo Pop, si parte infatti da 54,99 euro, per poi scendere fino a soli 19,99 euro, con uno sconto a tutti gli effetti del 64%. Premete qui per effettuare l’ordine.

Uno dei pregi più grandi di questo dispositivo è la sua facilità di posizionamento all’interno dell’abitazione, avendo a tutti gli effetti dimensioni complessivamente ridotte, raggiungendo al massimo 99 x 83 x 91 millimetri, con un peso di soli 196 grammi. La forma circolare lo rende un vero e proprio oggetto di design, da posizionare ovunque desideriate, anche in una casa moderna. L’altoparlante presente al suo interno è da 1,95 pollici (49,5 millimetri) con diffusione del suono nella parte anteriore, e collegamento alla rete tramite WiFi dual-band AC, è anche compatibile con il bluetooth di ultima generazione per il collegamento diretto.