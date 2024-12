L’ultima offerta di Amazon cerca di avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di un notebook di ultima generazione, stiamo parlando di un prodotto di casa HP, precisamente il modello HP 250 G9, forse uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo tra quelli attualmente in commercio.

Il dispositivo presenta un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, è un classico IPS LCD che può raggiungere una buona risoluzione in FullHD, con dettagli e nitidezza di livello nettamente superiore alla media. Ciò che lo rende ancora più interessante è un processore di fascia altissima, questo è l’Intel Core i7, con dieci core e prestazioni nettamente di qualità, grazie soprattutto alla presenza di 16GB di RAM ed una memoria interna focalizzata sull’SSD da 500GB.

Notebook HP: la promozione Amazon di oggi

Acquistare un notebook HP non richiede in nessun modo un esborso eccessivamente elevato, dovete sapere infatti che il modello di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo potrà essere vostro con una spesa di 729 euro, risparmiando altri 50 euro sul prezzo più basso raggiunto (durante il Black Friday) negli ultimi 30 giorni. Premete qui per ordinarlo su Amazon.

Impeccabile è la connettività fisica posta sui lati del dispositivo stesso, dove si possono trovare due porte USB-A da 5GBps, una HDMI dalle dimensioni standard (non mini, per intenderci), una USB-C da 5Gbps, una combinata microfono/cuffie (jack audio da 3,5 millimetri) ed il connettore dove collegare l’alimentazione. Un insieme sufficientemente completo e ricco, che apre le porte a molteplici utilizzi, sebbene a tutti gli effetti abbiamo sentito la mancanza di uno slot microSD, spesso fondamentale, soprattutto per i creator. Da notare, se interessati all’acquisto, che in questo modello la scheda grafica è integrata direttamente sulla scheda madre, non dedicata.