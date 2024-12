Il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe introdurre un’importante innovazione nel settore degli smartphone di fascia alta. In che modo? Attraverso l’aumento della quantità di RAM disponibile. Secondo un insider, il dispositivo sarà proposto in tre varianti. Tra cui una configurazione intermedia con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Dunque non vi è più la necessità di dover optare per il modello più costoso da 1TB. Per la versione base, invece, non sono previste variazioni. Sono quindi confermati i 12GB di RAM e 256GB di archiviazione del predecessore. Si tratta di un cambiamento rilevante, che suggerisce come la crescente influenza dell’IA stia spingendo i produttori a puntare su una maggiore quantità di memoria per supportare operazioni più complesse.

Galaxy S25 Ultra: obiettivi ambiziosi, nonostante le revisioni

Questo aumento di RAM del Galaxy S25 Ultra, esteso anche alle configurazioni non “top”, rappresenta un’opportunità unica per coloro che desiderano sfruttare appieno le potenzialità dei software di ultima generazione. Resta però una nota negativa per chi è abituato ad approfittare delle promozioni sulla versione base, che rimane invariata. Detto ciò possiamo dichiarare che il

Galaxy S25Ultra promette di essere una scelta interessante per chi punta a un dispositivo longevo e performante. Tutto ciò senza dover necessariamente spendere una cifra esorbitante.

L’ottimismo di Samsung non si ferma alle novità tecniche. L’azienda infatti punta a raggiungere circa 229,4 milioni di smartphone venduti nel 2025. Una cifra leggermente inferiore rispetto ai 237 milioni inizialmente previsti, ma comunque superiore ai risultati del 2024. Di questo totale, 37milioni di esemplari dovrebbero appartenere alla serie Galaxy S25, superando i 35 milioni attesi per il GalaxyS24.

Il ruolo dei dispositivi pieghevoli è in crescita, con 7 milioni di unità pianificate per il 2025. Tra cui 6 milioni di nuovi modelli come il Galaxy Z Flip7 e il primo pieghevole “economico” di Samsung, il GalaxyZ Flip FE. La produzione complessiva di smartphone Galaxy sarà divisa tra la fabbricazione interna e le collaborazioni con partner esterni. Insomma, l’ azienda sudcoreana continuerà ad innovarsi, sfruttando l’entusiasmo generato dai suoi modelli precedenti e mantenendo alta la competitività in un mercato sempre più esigente come quello attuale.