Motorola si prepara a introdurre sul mercato il Moto G15. Ovvero, il successore del popolare MotoG14. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo smartphone sarebbe ormai in una fase avanzata di sviluppo. Nonostante le attese per un debutto imminente, l’annuncio ufficiale potrebbe però avvenire solo nel 2025. Le novità principali riguardano un design leggermente rivisto e altri miglioramenti importanti per quanto riguarda le specifiche tecniche. Tutte caratteristiche che lo posizionano come una scelta interessante nella fascia bassa del mercato.

Moto G15: un prezzo maggiore per funzionalità avanzate

Le dimensioni del Moto G15 saranno di 165.7x76x8.17mm. Rispetto al MotoG14 sarà più compatto e leggero, ma anche più robusto. Probabilmente a causa dello schermo più grande. Il display infatti sarà un IPS LCD da 6,72″ con risoluzione FHD+. Ma non è tutto. Al posto del precedente Unisoc Tiger T616, troviamo il MediaTek Helio G81 Extreme. Un processore più potente che garantisce prestazioni migliori.

Il Moto G15 non si limita però solo processore migliorato. Avrà infatti 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Dunque il doppio rispetto al modello precedente. In più avrà la possibilità di espandere il suo spazio tramite una microSD. Sul fronte fotografico, si distingue per una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e un secondario da 5MP. Ai quali si accompagna una fotocamera frontale da 8MP.

La batteria, potenziata a 5.200mAh, garantirà maggiore autonomia e supporterà la ricarica rapida a 18W. Completano il quadro la certificazione IP54 contro polvere e acqua. Ma anche il supporto Dolby Atmos, un jack audio da 3,5mm e una finitura in pelle vegana. Disponibile nelle colorazioni verde e grigio, il MotoG15 dovrebbe avere un prezzo attorno ai 200€. Quindi quasi il doppio rispetto al MotoG14. Tale aumento, pur giustificato dai numerosi miglioramenti, potrebbe suscitare dibattiti tra gli utenti. Ad ogni modo, il nuovo arrivato si presenta come un’opzione solida. Assolutamente adatto per chiunque cerchi un dispositivo ben equilibrato tra prestazioni e costo.