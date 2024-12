WindTre sta per introdurre alcune modifiche all’offerta MIA Super Fibra & Netflix. Suddetti cambiamenti arriveranno dal prossimo 16 dicembre e riguarderanno il costo mensile delle nuove attivazioni. Suddetta offerta combina la connessione Internet a banda ultra larga con un abbonamento Netflix Standard senza pubblicità. Si tratta di un’opzione molto vantaggiosa. Quest’ultima però, a partire dal 1 marzo 2025, subirà un aumento di 1 euro al mese. A tal proposito, è utile sottolineare che fino al 28 febbraio 2025, i clienti che attiveranno tale promo potranno beneficiare dei prezzi attualmente in vigore.

WindTre: aumenta il costo per MIA Super Fibra & Netflix

Nel dettaglio, le tariffe partono da 32,49 euro al mese nelle aree con Fibra FTTH ad alte prestazioni. Mentre nelle aree bianche o con tecnologia FTTC il prezzo è fissato a 36,49 euro al mese. Dal prossimo mese di marzo, tali costi saliranno rispettivamente a 33,49 e 37,49 euro mensili.

È importante sottolineare che, contemporaneamente, restano disponibili le offerte MIA Super Fibra & Netflix con pubblicità. Quest’ultima include l’abbonamento Netflix Standard con inserzioni pubblicitarie e presenta prezzi più contenuti. Nel dettaglio, le tariffe partono da 24,99 euro al mese per le aree coperte da Fibra FTTH. Mentre per le altre aree il costo mensile parte da 28,99 euro.

È presente anche un’alternativa dedicata ai già utenti WindTre. Quest’ultimi hanno la possibilità di cambiare piano per passare a una delle offerte MIA Super Fibra & Netflix. Si tratta di un’opzione particolarmente vantaggiosa per tutti gli amanti della piattaforma streaming. In tal caso, saranno proposti prezzi personalizzati. Quest’ultimi partiranno da 27,49 euro al mese per la versione senza pubblicità. Inoltre, è utile sottolineare che, fino al 31 marzo 2025, gli utenti potranno passare senza costi aggiuntivi da Netflix senza pubblicità a Netflix con pubblicità. Tali modifiche confermano l’impegno dell’operatore WindTre nel mantenere un’offerta competitiva e flessibile. Ciò anche se vengono introdotti adeguamenti sul costo mensile delle promozioni offerte al momento.