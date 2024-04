Il 2024 non è un anno molto positivo per il produrre di smartphone più famoso al mondo. Apple sta vivendo un momento particolare, costellato da una sostanziale diminuzione delle vendite di iPhone in tutto il mondo.

Durante il 2023 le vendite di smartphone sono diminuite del 2%, percentuale molto accentuata nel mercato cinese che vede un calo addirittura del 24%, tanto da spingere Apple ad ampliare il proprio operato in altre parti del mondo, come il mercato del sud-est asiatico.

Secondo un rapporto del CIRP, Consumer Intelligence Research Partners, anche negli Stati Uniti c’è stata una diminuzione del 7% dell’attivazione di iPhone, un dato che non è mai stato così basso.

La scarsa domanda di smartphone prodotti da Apple è causata da una concatenazione di eventi e circostanze differenti ma che convergono tutte a causare dei seri problemi all’azienda di Cupertino.

Apple, da cosa dipende la diminuzione delle vendite di iPhone?

La diminuzione delle vendite di iPhone in tutto il mondo sono causate da vari fattori. Tra i principali c’è sicuramente l’andamento del tutto inverso dei principali concorrenti di Apple. Infatti, secondo i rapporti, durante l’anno Android subirà una crescita esponenziale, addirittura doppia rispetto agli iPhone.

Non solo la concorrenza, ma anche la stessa Apple ha inconsapevolmente contribuito al calo delle vendite. La nuova tecnologia ha portato alla produzione di iPhone più resistenti e duraturi che hanno portato come conseguenza una riduzione delle vendite, poiché gli utenti sono meno propensi a cambiare smartphone ogni anno con un nuovo modello, ma rimangono più tempo con lo stesso iPhone.

Inoltre i cambiamenti tra un modello e quello successivo sono talmente piccoli e insignificanti da non accendere la voglia dell’utente medio di acquistarlo in tempi brevi.

In ogni caso Apple continua a sviluppare i propri dispositivi, come la nuova linea di iPhone 16 attesa per il mese di settembre del 2024.