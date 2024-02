L’industria delle telecomunicazioni in Italia è in fermento con l’annuncio dell’accordo tra WindTre e Opnet. Un passo significativo verso l’avanzamento del 5G stand alone nel paese. Questo accordo strategico vede WindTre acquisire Opnet, un operatore pioniere nel campo del 5G, portando con sé preziose risorse, come le frequenze Fwa, per potenziare ulteriormente la propria infrastruttura e servire meglio i propri clienti.

Con l’acquisizione di Opnet, WindTre non solo ottiene una rete nazionale 5G Stand Alone già sviluppata, ma si assicura anche le risorse necessarie per continuare a offrire servizi all’avanguardia nel mercato delle telecomunicazioni.

Le frequenze Fwa di Opnet, pari a 60 MHz di spettro nella banda 3.5-3.7 GHz, consentiranno a WindTre di potenziare la propria copertura e mantenere un ruolo di rilievo nel settore.

WindTre e Opnet: pionieri del 5G

Opnet, l’azienda con cui WindTre è in collaborazione, con la sua infrastruttura di rete nazionale, che copre circa il 75% della popolazione italiana, ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell’implementazione del 5G nel paese.

Fondata nel 2001 da Davide Rota, essa ha continuato a innovare nel mercato delle telecomunicazioni. Offrendo soluzioni su misura per le esigenze dei clienti finali e contribuendo alla trasformazione digitale e all’automazione in vari settori.

L’operazione PERò non è priva di complicazioni. L’accordo tra WindTre ed Eqt, relativo allo spin-off della rete della compagnia, potrebbe subire ritardi a causa di questioni pendenti con altri attori del settore, come Iliad e Fastweb.

La joint venture Zefiro Net con Iliad e le frequenze 5G di Fastweb sono al centro di discussioni riguardanti la gestione delle infrastrutture e gli accordi preesistenti. Discussioni che potrebbero complicare ulteriormente il quadro.

Ad ogni modo, malgrado le sfide e le complicazioni, l’accordo tra WindTre e Opnet segna un passo significativo verso il futuro del 5G in Italia. Con l’acquisizione di Opnet, l’operatore si posiziona in modo strategico per continuare a guidare l’innovazione nel settore delle telecomunicazioni e offrire servizi all’avanguardia ai propri clienti.

Resta da vedere come si evolveranno le dinamiche del mercato e come saranno gestite le questioni pendenti con altri operatori del settore.