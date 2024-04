Quando parliamo di applicazioni di messaggistica ovviamente la prima che ci viene in mente è WhatsApp, la nota piattaforma è infatti quella che vanta il bacino di utenti più grande e ogni giorno il numero di utilizzatori continua ad aumentare.

Tutto ciò in merito delle tantissime funzionalità offerte da WhatsApp che permettono un’esperienza d’uso appagante e efficace per tutti gli utenti soddisfacendo le necessità di questi ultimi.

Dietro tutto ciò ovviamente c’è il team di sviluppo che si occupa di rilasciare aggiornamenti costanti che permettono di migliorare l’esperienza d’uso dell’applicazione mobile con nuove funzionalità ma anche miglioramenti del design e della sicurezza di WhatsApp.

Ora tocca alla sicurezza

Ebbene con l’ultimo aggiornamento a essere ritoccata è stata la sicurezza, WhatsApp infatti ora supporta ufficialmente le Passkey, implementazione che ovviamente migliora in modo importante la sicurezza dei vostri account, il precedente metodo di autenticazione infatti era suscettibile di attacchi phishing e dunque non garantiva una protezione perfetta.

D’ora in avanti invece gli utenti potranno autenticarsi tranquillamente utilizzando i dati biometrici salvati sul proprio dispositivo come il Touch ID o il Face ID, metodi di autenticazione forte che consentono dunque di non correre il rischio di incappare in truffe in grado di rubare i vostri account.

Precedentemente infatti per autenticarsi era necessario ricevere un codice sul numero di telefono utilizzato per effettuare l’accesso WhatsApp, cioè in alcuni casi esponeva il rischio di perdere l’account nel caso si incappasse in un tentativo di truffa pensato appositamente per appropriarsi del codice autenticativo.

Il supporto ufficiale a questo nuovo metodo di autenticazione è arrivato sia su Android che su iOS, dunque d’ora in avanti vi basterà utilizzare o la vostra impronta digitale oppure il vostro volto per poter accedere al vostro account WhatsApp.

Si tratta solo dell’ennesima realtà che sposa questo nuovo metodo di sicurezza dal momento che tantissime altre piattaforme lo stanno implementando.