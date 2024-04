WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e il suo primato è anche dovuto alla serie di aggiornamenti che vengono imposti ciclicamente sulla piattaforma.

Questi aggiornamenti solitamente introducono funzionalità che puntino a migliorare l’esperienza degli utenti. Alcuni esempi recenti sono l’opzione dell’invio dei contenuti multimediali in alta definizione e la creazione dei canali.

Tuttavia, può anche accadere che alcuni degli aggiornamenti dell’app di Meta non siano così apprezzati dagli utenti della piattaforma, poiché causano dei cambiamenti non proprio positivi.

E la modifica che sta per arrivare agli utenti Android di WhatsApp appartiene certamente a questa categoria.

WhatsApp comunica la fine del backup illimitato

Nei mesi scorsi WhatsApp aveva comunicato un importante cambiamento agli utenti Android, con il seguente avviso: ‘Nei prossimi mesi, se scegli di eseguire il backup delle chat di WhatsApp su un dispositivo Android, il backup sarà conteggiato nel totale che concorre a raggiungere il limite di archiviazione del tuo account Google.’

Per gli utenti Android si tratta di una brutta notizia perché significa che WhatsApp sta mettendo fine al backup illimitato su Google Drive.

Tutti gli utenti interessati, una volta superato il limite per il backup dovranno cercare di svuotare la memoria oppure sottoscrivere un piano di abbonamento.

Inizialmente non si conosceva ancora la data esatta in cui sarebbe avvenuta questa modifica, ma a quanto pare adesso è già in atto.

Infatti alcuni utenti hanno già ricevuto l’avviso da parte di WhatsApp sul cambiamento imminente, per cui è necessario iniziare a decidere se liberare la memoria oppure acquistare un piano mensile.

I piani su Google One sono diversi e vanno da un minimo di 1,99 euro al mese per 100 Gigabyte di memoria al massimo di 299,99 euro al mese per 30 Terabyte di memoria.

Gli utenti potranno consultare tutte le informazioni necessarie recandosi nella sezione Backup Chat delle Impostazioni di WhatsApp.