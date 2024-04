Il noto operatore di colonnine di ricarica BeCharge ha comunicato a tutti i suoi clienti che dal prossimo 27 maggio tutto cambierà, non sarà infatti più possibile acquistare i piani tariffari Be Smart, Be Medium e Be Premium E che tutti quelli già attivi non verranno rinnovati oltre tale data, questi questi piani non saranno più utilizzabili in Italia e nella Repubblica di San Marino.

Le nuove tariffe dunque entreranno in vigore immediatamente dopo il 27 maggio e di conseguenza a causa dell’annullamento dei precedenti piani tariffari tutti gli utenti non potranno più usufruire dello sconto sulla tariffa consumo che prima invece era disponibile a fronte della quota mensile corrisposta all’interno dei vari abbonamenti.

La decisione dell’azienda è in favore di una migliore vendita al dettaglio e più capillare che sicuramente garantirà degli introiti molto più importanti rispetto a quanto accadeva invece con i piani di abbonamento che ovviamente offrivano ai clienti degli sconti non indifferenti che evidentemente per l’azienda non sono più tollerabili.

I nuovi piani in vigore dal 27 Maggio

Ricarica in corrente alternata (AC) fino a 22 kW : 0,65 euro/kWh

: 0,65 euro/kWh Ricarica fast in corrente continua (DC) fino a 99 kW : 0,85 euro/kWh

: 0,85 euro/kWh Ricarica fast+ in corrente continua (DC) fino a 149 kW : 0,90 euro/kWh

: 0,90 euro/kWh Ricarica ultrafast in corrente continua (DC) oltre i 150 kW: 0,95 euro/kWh

Come se non bastasse, nel caso doveste usufruire della sosta nel punto di ricarica senza effettivamente ricaricare, magari a ricarica terminata, dovrete pagare delle tariffe di occupazione, dal 27 Maggio ne entreranno in vigore di nuove, eccole qui:

Nei posti Quick (AC fino a 22 kW): 12 centesimi/minuto

(AC fino a 22 kW): 12 centesimi/minuto Nei posti Fast (DC fino a 75 kW): 20 centesimi/minuto

(DC fino a 75 kW): 20 centesimi/minuto Nei posti Fast+ e Ultrafast (sopra i 75 kW): 30 centesimi/minuto

Si tratta dunque di un cambiamento al rialzo che certamente non ci si aspettava ma che a partire dalla fine di maggio sarà vincolante e reale, che si tratti di una scelta vincente o che porterà a un esodo di massa ? Solo il tempo ci darà le risposte, fatto sta che se siete clienti BeCharge, il dado è tratto è dal 27 maggio non si torna più indietro.