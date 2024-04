Tesla, calano i prezzi della Model 3: ora tutte le versioni costano meno

La casa automobilistica più influente per quanto riguarda il nuovo mondo delle auto elettriche è senza ombra di dubbio Tesla. Il famoso brand di proprietà del magnate Elon Musk è diventato ad oggi quello di riferimento anche per paragonare tutte le altre auto di quest’ambito.

Non ci sono dubbi sul fatto che la maggior parte degli utenti abbiano paura di acquistare un’auto elettrica per via dei costi elevati. In questo caso è Tesla a venire incontro a tutti, abbassando ulteriormente i prezzi di una delle sue vetture di riferimento: la Model 3.

L’azienda americana nel corso degli anni ha cambiato tante volte il suo listino ed ora arriva un ulteriore ribasso per la sua berlina. Gli utenti potranno avere entrambe le varianti attualmente presenti nella gamma con uno sconto di 2000 €. Non sarà quindi un problema trovare questo ribasso sia sulla RWD che sulla Long Range. Per quanto riguarda il modello di base, tale rivisitazione del prezzo è ancora più ragguardevole: il tutto può entrare a far parte degli incentivi.

Tesla rivede il suo listino: ecco i prezzi in discesa delle sue Model 3

Non prendiamoci in giro, tutti abbiamo valutato almeno una volta l’acquisto di una Tesla o lo abbiamo fantasticato. La Model 3 è una delle più acquistate di sempre, ma quanto costa prenderne una in Italia?

Prima che il listino venisse aggiornato, i due modelli disponibili costavano 2000 € in più. Oggi, in seguito alle modifiche apportate, il costo scende. Per comprare una Tesla Model 3 RWD, occorrono al momento 40.490 €.

Per l’acquisto di una Tesla Model 3 Long Range si arriva invece a 47.990€. Attualmente invece, per quanto riguarda gli incentivi, solo il primo dei due modelli rientra nello schema, prevedendo 3000 € senza alcuna rottamazione o 5000 € nel caso in cui si scelga di rottamare un veicolo.

L’obiettivo di Tesla è quello di rendere le auto elettriche sempre più accessibili a tutti, come fatto per la Model S e per la Model X in precedenza.