Tutti gli amanti del fai-da-te, e dei lavoretti in generale, non possono che apprezzare black+decker, realtà famosissima nel settore, che propone al pubblico prodotti di alta qualità, tra cui un trapano eccellente, a prezzi comunque più che abbordabili per tutti coloro che vogliono il meglio per i propri lavori.

Uno dei modelli maggiormente in voga tra il pubblico resta senza dubbio il Black+Decker BEH200-QS, un trapano a percussione a filo, dalle dimensioni relativamente compatte, che può raggiungere una potenza massima comunque di 500W, più che sufficiente per la maggior parte degli utenti. La colorazione arancio-nera, ricorda chiaramente il brand, le sue dimensioni sono comunque pari a 28 x 9 x 27 centimetri, con un peso che si aggira attorno a 1,8kg, per una maggiore manovrabilità in termini di utilizzo quotidiano.

Trapano Black+Decker: che sconto assurdo attivo su Amazon

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare ad incrementare la propria dotazione in termini di accessori per il fai-da-te, in questi giorni infatti potrete acquistare il Black+Decker BEH200-QS con uno sconto ulteriore del 10%, rispetto al valore che ha raggiunto recentemente pari a 44,95 euro. Ciò sta a significare, in parole povere, che la spesa finale che l’utente dovrà effettivamente sostenere sarà di 40,99 euro, con spedizione a domicilio gestita da Amazon, tempi di consegna ridotti, e possibilità di restituirlo entro 30 giorni. Premete qui per acquistare.

Il trapano a percussione a filo offre una ergonomia perfetta, con le impugnature gommate, che impediscono lo scivolamento, il tasto per blocco interruttore, ed anche la possibilità di regolare la velocità, così da riuscire a raggiungere la massima efficienza nella trapanatura di qualsiasi superficie. In termini tecnici, oltre alla potenza di 500W, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, il prodotto in questione può garantire fino a 32300 colpi per minuto.