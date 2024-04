Cuffie Sony super scontate su Amazon, uno dei modelli di maggiore successo tra i tanti prodotti realizzati dall’azienda, sono disponibili ad un prezzo estremamente ribassato, facilitando non poco l’acquisto da parte del pubblico italiano e non solo. Stiamo parlando delle Sony WH-CH520, cuffie wireless che possono tranquillamente essere utilizzate con un qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla connettività bluetooth, oltre che multipoint, ovvero collegabili a due device in contemporanea (ad esempio si può ascoltare la musica dal tablet e rispondere alle chiamate sullo smartphone).

Disponibili sul mercato in quattro colorazioni differenti, nel nostro caso ve le proponiamo Blu, ma potrete scegliere anche tra nero, bianco e beige, integrano al proprio interno un microfono che risulta essere perfetto per gestire direttamente le chiamate (con cancellazione del rumore ambientale, per un maggiore isolamento dall’ambiente circostante).

Cuffie Sony: lo sconto del 53% è da pazzi

Spendere poco con Amazon è ormai all’ordine del giorno, per questo motivo dovete sapere che le Sony WH-CH520 sono in vendita ad una delle cifre più basse che abbiamo mai visto prima d’ora. Il loro prezzo consigliato sarebbe di 69,99 euro, ma grazie alla riduzione del 53% prevista in questi giorni, la spesa finale sarà di soli 32,99 euro. Se volete acquistarle, dovete premere qui.

L’autonomia garantita dal prodotto resta comunque abbastanza elevata, se considerate che le potrete utilizzare per circa 50 ore, sfruttando anche la ricarica rapida, essendo possibile collegarle alla corrente per soli 3 minuti, ed avere in cambio 1,5 ore di ascolto effettivo. L’ergonomia raggiunge i massimi livelli, grazie all’archetto regolabile ed i padiglioni estremamente morbidi, conditi con un design leggere che permette al consumatore di avere la massima vestibilità, a prescindere dalla conformazione della testa o delle orecchie stesse.