Nei mesi scorsi gli utenti di TikTok hanno ricevuto una brutta sorpresa, quando sulla piattaforma sono state tolte alcune canzoni degli artisti più amati.

Il 31 gennaio 2024, infatti, scadevano i termini dell’accordo tra TikTok e Universal Music Group, etichetta discografica che rappresenta artisti molto amati dal pubblico, come Taylor Swift, Rihanna, Drake e Justin Bieber.

Le due parti non son riuscite a trovare un nuovo accordo a casa di visioni differenti su diversi aspetti, come il pagamento degli artisti e le questioni legate a intelligenza artificiale e sicurezza degli utenti. A causa di questa controversia, Universal ha deciso di eliminare la musica dei propri artisti dalla piattaforma.

Questa decisione ha causato non poche polemiche, sia da parte del social cinese sia dagli utenti, molto dispiaciuti di non poter più utilizzare le canzoni dei loro cantanti preferiti come suono.

Tuttavia, negli ultimi giorni, è arrivata una notizia positiva, che ha sicuramente migliorato l’umore di molti fan.

Taylor Swift torna su TikTok con il nuovo album

A distanza di pochi mesi, le divergenze tra TikTok e Universal Music Group non si sono ancora appianate, eppure la musica di un’artista appartenente all’etichetta è tornata su TikTok.

Stiamo parlando di Taylor Swift, una delle cantanti più amate e acclamate in tutto il mondo, che nei giorni scorsi ha rilasciato il suo ultimo album: The Tortured Poets Department.

Non solo la musica di Taylor Swift è recentemente tornata disponibile su TikTok, ma la piattaforma ha anche sponsorizzato il nuovo album con una raccolta organizzata di contenuti, permettendo agli utenti di completare delle sfide per accedere a dei premi che riguardano la cantante e la sua musica.

Non è ancora ben chiaro poiché la musica di Taylor Swift sia tornata disponibile mentre quella di altri artisti appartenenti alla stessa etichetta no, ma si ipotizza che la cantante abbia stretto un accordo privato con TikTok.