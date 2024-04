Il debutto di Fallout su Amazon Prime Video ha portato l’azienda a rinnovare la produzione per una seconda stagione. Il successo ottenuto dalla serie è enorme tanto da essere lo show più seguito dal debutto de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Nonostante il produttore esecutivo e regista Jonathan Nolan ha dichiarato che la serie TV non è pensata per i giocatori, inevitabilmente Fallout trae ispirazione dalla saga videoludica omonima.

I fan della serie, che non conoscono le origini dello show, sono invitati dalla stessa Bethesda a scoprire meglio la Zona Contaminata. Come rivelato dal publisher, la saga è talmente vasta che è possibile trovare il titolo Fallout che maggiormente rispecchia il giocatore.

Il primo capitolo della saga è FALLOUT, rilasciato nel 1997 e sviluppato da INTERPLAY ENTERTAINMENT. In questo titolo di stampo GDR, i giocatori impersoneranno un abitante del Vault 13 impegnato a risolvere una crisi idrica. Questo compito sarà il preambolo ad una minaccia più grande che coinvolge la Zona Contaminata. Sarà possibile esplorare una California devastata, incontrare vari personaggi e aumentare le statistiche del proprio personaggio completando i vari compiti.

Considerando il successo dei due capitoli precedenti, il 2001 è stato l’anno del debutto di FALLOUT TACTICS sempre a cura dello stesso studio di sviluppo. In questo caso, il gameplay diventa più tattico con i giocatori che dovranno creare una squadra per esplorare la Zona Contaminata e trovare il Vault 0. I combattimenti possono essere sia in tempo reale che a turni, per renderli sempre più immersivi.