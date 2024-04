Aperti anche in Italia gli ordini per i nuovi modelli DS 3 Hybrid e DS 4 Hybrid. L’annuncio è arrivato direttamente da Stellantis che ha reso noto l’arrivo delle vetture alimentate a benzina con batterie che non necessitano di ricariche tramite rete elettriche. Si tratta dunque di una sorta di ibrido “leggero”. Quindi non una Full Hybrid come la nova MG3 da poco arrivata in Italia. Secondo Stellantis i nuovi veicoli DS posso ugualmente permettere agli utenti di viaggiare per il 50% del tempo in modalità elettrica.

Nuovi modelli DS 3 e 4 in arrivo in Italia

Il nuovo sistema ibrido installato sui veicoli DS permette a queste vetture di restare al di sotto dei 135 g/km di CO2. Valore questo che permette ai veicoli di poter accedere all’Ecobonus italiano, le cui quote saranno incrementate a partire dal mese di maggio. A proposito di tali incentivi, se si intende acquistare un’auto ibrida o termica è importante consultare le pagine dedicate per scoprire come risparmiare e il valore del bonus a cui è possibile accedere.

Tornando ai veicoli DS 3 Hybrid e i DS 4 Hybrid questi producono 130 g/km di CO2 e riescono a rientrare a malapena nei limiti degli incentivi. Alla base di queste vetture troviamo una motorizzazione PureTech 130 da 100 kW/136 CV. Il suo motore elettrico è da 21 kW/28 CV ed è integrato nel cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova DS 3 Hybrid verrà lanciata con il costo di partenza di 33.150 euro in allestimento Bastille Business. Mentre con la Performance Line il prezzo sale a 33.560 euro, fino ad arrivare a 39.500 euro in Opera.

Discorso analogo vale per il DS 4 Hybrid proposta in tre allestimenti. Il primo, Pallas, parte da 37.000 euro. Il prezzo sale a 41.800 euro con Étoile Alcantara, ed infine per la Étoile Pelle Nappa arriva a 44.100 euro.

Tutti gli automobilisti interessati all’acquisto di uno di questi modelli può cercare ulteriori informazioni sul sito ufficiale ed apprendere i dettagli utili per procedere con l’acquisto.