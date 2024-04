TIM: 300 GIGA al mese con le Power, sono tre le offerte BOMBA

Per un gestore famoso come TIM è importante occupare posizioni di rilievo in classifica e con la nuova campagna tutto ciò è possibile.

Dopo averle lanciate già durante la fine del 2023, è tempo di attaccare di nuovo con le Power. Sono tre le offerte disponibili in questa gamma, tutte messe in condizione di battere ogni promo concorrente.

TIM apre al rientro di molti vecchi clienti: ecco le Power con tre soluzioni diverse

Partendo dalla prima offerta, si può notare subito come sia la migliore in assoluto, non solo tra quelle di TIM. La Power Special infatti dispone ogni mese di minuti illimitati verso chiunque, 200 messaggi verso tutti e di 300 giga in 5G. Proprio il 5G viene regalato, per cui non c’è un costo da pagare né inizialmente, né in futuro. Il prezzo mensile è di soli 9,99 € al mese.

Se qualcuno credeva fosse finita qui, ecco di tutta risposta altre due promozioni mobili: la Power Supreme Easy e la Power Iron. La prima soluzione conta al suo interno ben 200 giga in 4G accompagnati da minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. La seconda offerta invece scende a 150 giga in 4G con minuti senza limiti e 200 messaggi. I prezzi rispettivamente sono di 7,99 € al mese e 6,99 € al mese.

C’è poi anche un grande regalo che TIM ha intenzione di offrire a ognuno dei suoi nuovi clienti. Chi sceglierà una delle offerte Power, potrà beneficiare del costo di attivazione e del primo mese totalmente gratis, senza pagamenti. L’occasione è davvero eccezionale e può essere sfruttata alla grande già dal sito ufficiale, inserendo il proprio gestore di provenienza.

Bisogna ribadire che queste soluzioni mobili non possono essere sottoscritte da chiunque, in quanto TIM ha scelto un pubblico ben preciso. Solo coloro che hanno un’offerta con Iliad o con un qualsiasi gestore virtuale possono approdare al cospetto dell’azienda italiana optando per una delle sue Power.