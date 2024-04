In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano TIM ha aggiornato la sua applicazione mobile MyTIM. Ora l’app in questione è rinnovata sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista delle funzionalità. Per celebrare questa novità, l’operatore telefonico ha deciso di rendere disponibile gratuitamente senza costi una super opzione aggiuntiva che permette di ottenere giga senza limiti per ben 7 giorni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, arriva nuova opzione aggiuntiva con giga senza limiti gratis per 7 giorni

In questi giorni l’operatore telefonico TIM ha reso disponibile una nuova super opzione aggiuntiva per i suoi clienti. Come già accennato in apertura, con la nuova opzione aggiuntiva, gli utenti potranno attivare gratuitamente e senza costi aggiuntivi giga senza limiti per navigare in tranquillità per ben 7 giorni. Gli utenti potranno inoltre navigare con una connettività 4G e con una velocità massima fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload.

Come già detto, l’operatore ha deciso di rendere disponibile questa promozione per celebrare il rinnovamento della sua app mobile MyTIM. Per attivare la nuova opzione aggiuntiva, gli utenti dovranno recarsi direttamente nell’app ufficiale di TIM. Qui sarà presente un banner pubblicitario: “Con la nuova App MyTIM tutto è più semplice! Traffico illimitato soggetto ad uso lecito e corretto”.

Insomma, si tratta di un’ottima iniziativa quella proposta dall’operatore telefonico italiano TIM. Ricordiamo che l’operatore sta inoltre proponendo numerose offerte di rete mobile. Una di queste è ad esempio TIM Young. Quest’ultima offerta è rivolta a tutti gli utenti con una età inferiore ai 25 anni. Gli utenti avranno quindi a disposizione fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G, 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, il tutto ad un costo di 9,99 euro al mese.