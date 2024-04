Tesla, lo scorso 13 aprile, ha aggiornato le modalità relative all’accesso alla rete di ricarica Supercharger. Fino ad oggi non erano state rilasciate troppe informazioni a riguardo. Un update recente ha messo in evidenza i dettagli ufficiali rilasciati da Tesla Italia riguardo le novità in arrivo.

Prima tutto, è importante sottolineare che il funzionamento dei Supercharger non cambia e resta invariato. Dunque, continueranno ad essere accessibili per tutti gli utenti Tesla, ma anche per quelli non–Tesla in possesso di un’auto elettrica compatibile con lo standard CCS2 Combo. Le tariffe sono di due tipologie: quelle maggiorata per gli utenti che non posseggono un veicolo dell’azienda e non hanno un proprio piano tariffario, e quelle ridotte per gli utenti Tesla e tutti coloro che pagano il proprio “abbonamento” mensile.

Tesla novità in arrivo per i Supercharger

È proprio questo abbonamento protagonista delle principali novità in arrivo con l’upgrade del 2024. La quota mensile per gli utenti interessati è stata abbassata. Mentre prima il pagamento era pari a 12,99 euro al mese ora si passa a 9,99 euro mensili. Un risparmio davvero importante per tutti coloro che si affidano all’azienda di Elon Musk. E non è tutto. Tesla ha anche introdotto una nuova opzione di abbonamento annuale. Il costo è di 100 euro e abbassa a 8,30 euro il costo mensile dell’abbonamento. Si tratta di un risparmio pari al 16% sulla cifra totale.

Questi piani riguardano gli utenti non-Tesla visto che chi possiede una vettura dell’azienda di proprietà di Elon Musk è già iscritto automaticamente.

Per quanto riguarda le singole tariffe di ricarica queste al momento risultano invariate. Dunque, per gli utenti Tesla e per gli abbonati si parte da 0,43 euro/kWh nelle ore off–peak. Mentre per le ore di maggiore afflusso si parte da 0,48 euro/kWh. Questo tipo di tariffe sono davvero interessanti per le ricarica HPC. Infatti, se si considerano i recenti aumenti di A2A, che ha escluso le colonnine super veloci dagli abbonamenti, è facile intuire quanto vantaggiosa sia l’offerta dell’azienda di Musk per la ricarica delle auto elettriche.