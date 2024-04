Andando contro corrente, KIA propone al pubblico la sua strategia sul rilascio di nuove auto elettriche. L’azienda durante il CEO Investor Day ha rilasciato alcune importanti novità riguardo il lancio del nuovo SUV compatto KIA EV3, in arrivo entro la fine dell’anno. E non solo. il marchio coreano ha deciso di impegnarsi per fornire soluzioni elettriche che siano efficienti e contemporaneamente anche convenienti.

In arrivo diversi veicoli elettrici per KIA

Recentemente molte aziende stanno rivalutando le proprie strategie riguardo la mobilità elettrica a causa del rallentamento delle vendite in questo settore. Con il suo recente annuncio, sembra che KIA non intenda perseguire questo modus operandi. Piuttosto, l’azienda punta sul proporre sul mercato veicoli completamente elettrici a basso costo e il nuovo SUV EV3 è un esempio concreto di questa strategia.

Il CEO e presidente del marchio, Ho Sung Song, in alcune recenti dichiarazioni, ha evidenziato il loro impegno nel settore elettrico, ed anche in quello ibrido. Secondo quanto riportato KIA intende diventare a tutti gli effetti un fornitore d’eccellenza di soluzioni per la mobilità sostenibile. Il traguardo da raggiungere è quello di 4,3 milioni di unità vendute entro il 2030. Un balzo non indifferente considerando le attuali 3,2 milioni unità vendute a livello mondiale. Inoltre, il 58% di queste dovranno essere elettrificate.

Per quanto riguarda il presente, le KIA EV3 e EV4 sono pronte per il loro debutto, Mentre la KIA EV5 è già disponibile in Cina e presto dovrebbe essere disponibile anche sul mercato europeo. E non è tutto, infatti KIA ha rilasciato alcuni accenni riguardo l’arrivo del modello EV2 e della versione elettrica della Carens, la vettura a sette posti destinato ad altri mercati come l’India.

Secondo quanto chiarato fino ad ora sembra che il piano di KIA preveda il lancio di sei modelli ibridi entro la fine dell’anno. Successivamente sono previsti altri otto modelli elettrificati in arrivo entro il 2026 e altri nove per il 2028. Dunque, il marchio potrebbe vantare all’incirca 15 modelli elettrici entro il 2027.