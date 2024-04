L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile vanta al momento una grande quantità di offerte estremamente convenienti. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di aggiornare leggermente il suo catalogo di offerte, le quali saranno ora disponibili fino ai primi giorni del mese di maggio. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti che saranno disponibili all’attivazione.

Kena Mobile aggiorna fino a maggio il suo vasto catalogo di offerte mobile

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha aggiornato leggermente il suo catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore ha prolungato la disponibilità delle sue offerte per circa tre altre settimane. Gli utenti potranno infatti attivarle fino al prossimo 6 maggio 2024. Si tratta quindi di un’ottima occasione per passare a Kena Mobile.

Tra le offerte aggiornate dall’operatore, c’è ad esempio Kena Voce 4,99. Ora questa offerta includerà ogni mese fino a 1 GB di traffico dati per navigare, 1 GB per navigare in roaming in Europa, 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Tutto questo sempre ad un costo di 4,99 euro al mese. Rimangono poi ovviamente disponibili svariate offerte con una grande quantità di giga per navigare.

Una di queste è senz’altro l’offerta Kena 5,99. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare fino a 150 GB di traffico dati e potranno sempre avere accesso a 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate illimitati. In questo caso, il costo per il rinnovo mensile è di 5,99 euro. C’è poi anche l’offerta Kena Dati 11,99 euro, un’offerta solo dati che include ogni mese fino a ben 350 GB di traffico dati ad un costo di 11,99 euro al mese.

Ricordiamo comunque che la maggior parte di queste offerte è rivolta a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali, tra cui Iliad, Fastweb e Lyca Mobile.