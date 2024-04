Nel 2023, gli acquisti online degli italiani hanno visto un bel rialzo del 13%, superando i 54 miliardi di euro. E sembra che questa tendenza positiva stia continuando anche nei primi tre mesi del 2024. Una ricerca condotta da BlazeMedia, una società specializzata nella monetizzazione a performance, ha esaminato l’andamento dei consumi degli utenti del loro network nel primo trimestre di quest’anno.

L’elettronica prima di tutto

I dati raccolti da BlazeMedia indicano che nel comparto elettronico, la maggior parte degli acquisti avviene dopo una consultazione online. Telefonia, computer e tablet sono tra i prodotti più gettonati, seguiti da articoli per la casa e per il fai-da-te.

Tra le novità più popolari nel settore high-tech ci sono gli smart tag e gli smart ring, che stanno riscuotendo un buon successo tra gli acquirenti online. Smartphone e elettrodomestici di fascia alta sono sempre ambiti dagli utenti alla ricerca di buone offerte.

Aumenti e cali nei vari settori

Le categorie di prodotti più popolari sono rimaste le stesse rispetto all’anno precedente: telefonia, computer e tablet per lavoro, studio e divertimento, e apparecchiature elettroniche e audio per la casa, che includono auricolari, soundbar, smartwatch, memorie esterne e penne USB. Queste categorie rappresentano ancora il 57% del totale degli acquisti e il 30% degli ordini, mantenendo la loro stabilità rispetto al 2023. Ma le categorie Casa e Cucina e Fai-da-te hanno visto invece una buona crescita del 5% rispetto all’anno precedente.

I componenti elettronici e audio hanno registrato una crescita del 3% nei volumi di acquisto rispetto all’anno precedente, ma con un cambiamento nei modelli di acquisto: nonostante ci sia stato un calo del 20% nel numero di articoli acquistati, il loro prezzo medio è aumentato del 30%. Inoltre, si è notato un aumento del 13% negli acquisti per le categorie salute ed elettrodomestici, del 28% per gli alimentari, del 5% per l’abbigliamento e del 23% per i prodotti di bellezza.