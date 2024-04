Apple è uno dei principali produttori di dispositivi elettronici come smartphone, tablet e computer, in tutto il mondo.

Nonostante si tratti di un’azienda statunitense, fondata a Cupertino, la produzione dei dispositivi avviene prevalentemente in Cina, dove fino a poco tempo fa venivano prodotti circa il 95% di tutti gli iPhone.

La scelta di Apple, e di molte altre aziende americane, di spostare la produzione sul territorio cinese è dovuta principalmente a motivi economici. La Cina infatti rappresenta un mercato vantaggioso, con manodopera qualificata e prezzi più bassi.

Tuttavia, mantenere la maggior parte della produzione in un solo Paese non è saggio, soprattutto vista l’attuale situazione geopolitica, e di conseguenza Apple negli anni scorsi ha deciso di allargare la produzione ad altre nazioni asiatiche, come l’India e il Vietnam.

Proprio in India, durante il 2023 l’azienda di Cupertino ha prodotto circa 10 milioni di iPhone e prevede di aumentare del 20-25% durante il 2024.

Apple però appare inarrestabile e intende diversificare ancora di più la propria produzione, prendendo in considerazione anche altri Paesi.

Apple, la produzione arriva anche in Indonesia?

Apple punta a espandere ulteriormente la propria manifattura in altri Paesi asiatici e la prossima nazione interessata potrebbe essere proprio l’Indonesia.

In questi giorni, infatti, il CEO di Apple, Tim Cook, si trova in Indonesia per lanciare la quarta Apple Developer Academy, e avrebbe incontrato il presidente indonesiano Joko Widodo a Giakarta.

Secondo le dichiarazioni di Cook, i due avrebbero parlato proprio della possibilità di portare la produzione in Indonesia, visto che gli interessi di entrambe le parti combaciano alla perfezione.

Infatti, se da una parte abbiamo Apple che dopo India e Vietnam, intende espandersi ancora di più sul mercato asiatico, dall’altra abbiamo una nazione che vuole investire nella crescita economica, come si deduce dai recenti investimenti effettuati già da altre aziende come Hyundai e BYD.