E’ arrivato il momento di acquistare un Samsung Galaxy Tab S9, uno dei migliori tablet con sistema operativo Android in commercio, dettato anche dalla presenza di alcuni peculiarità che ne incrementano non di poco la produttività generale: come la presenza in confezione della S Pen, utilissima ed un piccolo tocco di classe per riuscire comunque ad innalzare non di poco le prestazioni generali.

La variante disponibile è la base, ovvero la più economica delle tre in commercio, e prevede un display AMOLED 2X da 11 pollici di diagonale, che viene affiancato dalla presenza di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con alle spalle 8400 mAh di batteria, ottimi per riuscire comunque ad utilizzare il tablet per alcune giornate, prima di dover ricorrere necessariamente alla presa a muro.

Samsung Galaxy Tab S9: il coupon è gratis

Occasione irripetibile per mettere le mani direttamente su uno dei tablet più completi e desiderati da parte del pubblico, infatti in questi giorni avete a disposizione l’acquisto del Samsung Galaxy Tab S9, un vero e proprio must have, che di base verrebbe commercializzato a 999 euro, ma che viene proposto con una riduzione di 300 euro, grazie all’applicazione del coupon SAMSUNGTABS9, che lo porta così ad una spesa finale di soli 699 euro. Compratelo subito premendo qui.

Il prodotto, a differenza di altri modelli, presenta solo connettività WiFi, non ha quindi lo slot per l’inserimento della SIM per il 5G, a differenza comunque della variante più completa e costosa. Da non trascurare comunque la presenza di un comparto fotografico di tutto rispetto, nonostante si parli di un tablet, con ricarica rapida a 45W, che permetterà di tornare ad utilizzarlo in pochissimo tempo.