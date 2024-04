Restyling una parola che ha carattere, che sprigiona e permette il cambiamento ogni giorno, il quale è sempre richiesto da chiunque. Soprattutto se intrecciamo questa parola con il mondo dei motori non può uscire che un capolavoro. Questo concetto è applicato anche da Volkswagen Golf che sta cambiando look.

Molte sono le novità per l’iconica automobile, ma soprattutto la parte più importante è il suo cambio di look stratosferico.

Volkswagen Golf, cambio look?

Dopo molto tempo Volkswagen ha finalmente aperto le porte per la produzione dedicata alla Golf restyling. Direttamente nello stabilimento di Wolfsburg si è iniziata la costruzione del nuovo modello. Una delle prime fantastiche vetture a fare la sua uscita è stata una Golf avente un allestimento Style, con un colore blu anemone metallizzato. Questa produzione è stata iniziata dalla versione aggiornata dell’ottava generazione della Golf, che coincide quasi con i 50 anni di questo iconico modello.

Lo stabilimento della Volkswagen localizzato a Wolfsburg è sempre stato un tassello fisso per l’azienda e diciamo è anche diventato un posto molto fondamentale per la produzione delle Golf. Si contano fino ad oggi all’incirca oltre 37 milioni di modelli venduti, con una media di 400.000 veicoli costruiti in questo stabilimento. Oltre a festeggiare da poco il 48milionesimo veicolo proveniente dalla catena di montaggio.

Riguardo invece al restyling della Volkswagen Golf si parla di un paio di novità nel design. Si parla della parte frontale dell’automobile dove si è ritoccato il paraurti aggiungendo anche nuovi fari LED, molto più snelli. Rendendo disponibili anche negli optional i fari IQ LIGHT LED Matrix.

Nell’abitacolo Volkswagen, ha completamente rinnovato il sistema infotainment che adesso si potrà affidare ad un display di 12,9 pollici touch, oltre che ad una nuova interfaccia dove l’assistente vocale si farà aiutare da ChatGPT.

Per adesso in Italia sono disponibili le versioni turbo benzina 1.5 TSI da 85 kW e 110 kW con cambio manuale a 6 marce, e TSI con cambio DSG a 7 marce avente le stesse potenze. Oltre a queste ci sono anche i turbodiesel 2.0 TDI SCR da 85 kW sempre con cambio manuale a 6 marce e da 110 kW con cambio DSG a 7 marce.