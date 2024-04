Uno dei device maggiormente discussi negli ultimi tempi è senza alcun dubbio Pixel 8a, si tratta del prossimo meglio di gamma che verrà presentato da Google o probabilmente al suo prossimo evento in input output, quest’ultimo però negli ultimi mesi è stato protagonista di tantissimi rumors che ne hanno anticipato il design e le caratteristiche sebbene siano ancora da confermare.

L’ultimo leak trapelato online ha però dell’incredibile dal momento che è stato pubblicato da un operatore che ha poi immediatamente rimosso tutto poco dopo.

So it's about 1AM early Saturday morning at Google HQ. How long will it take the right person to notice this and reach out to someone at the carrier, who will then presumably need to ping yet a third individual at the vendor responsible for posting (and removing) these tutorials? pic.twitter.com/4neK48wGUZ

— Evan Blass (@evleaks) April 13, 2024