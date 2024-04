PandaBuy: chiusa la piattaforma di vendita illegale di prodotti falsi

PandaBuy, il famoso store online specializzato nella vendita di prodotti contraffatti, ha subito un brutto colpo. Divenuto popolare soprattutto in alcuni Paesi europei, potrebbe essere giunto dopo anni alla sua fine. Le autorità cinesi ed europee hanno collaborato per smantellare completamente la sua rete di commercializzazione di merci non legali.

Il sistema di PandaBuy si basava su venditori che venivano contattati dai potenziali acquirenti. Questi inviavano immagini dei prodotti disponibili per la vendita e se poi il cliente approvava il prezzo, essa giungeva al termine. Trattandosi però di merce non legale, il transito non passava per le dogane, eludendo i controlli sia in Cina che in Europa. I compratori per cercare di risparmiare erano quindi disposti a correre il rischio che i loro ordini non arrivassero mai e di venire multai per l’acquisto di oggetti contraffatti.

PandaBuy: mai vista una rete illegale così

Gli esperti credono che PandaBuy utilizzasse enormi magazzini e che avesse a disposizione molti venditori, considerando gli 1,3 milioni di clienti in Europa. Durante l’operazione di chiusura, le autorità hanno trovato 570.000 pacchi pronti per la spedizione. La rete di vendita illegale è stata smascherata grazie agli hacker che sono riusciti ad entrare nei server. Una volta dentro, hanno preso tutte le info sui venditori, sugli acquirenti e su come funzionava il sistema.

La violazione ha portato poi alla scoperta di una lista di acquirenti che includeva anche nomi ben noti, come alcune celebrità e influencer. Questi, con molta probabilità, approfittavano dei prezzi per acquistare prodotti griffati ed ostentare una falsa ricchezza. Le indagini hanno portato a perquisizioni e azioni legali contro i responsabili di PandaBuy, ma è probabile che le autorità non abbiano catturato proprio tutti. I responsabili che ora sono ancora in circolazione e i venditori non identificati potrebbero anche riorganizzarsi e riaprire il sistema. Anche se PandaBuy ha chiuso, altre reti simili continuano ad esistere e i consumatori ci saranno sempre, disposti a tutto pur di ottenere ciò che vogliono risparmiando.