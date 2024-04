Le cuffie Sony sono tra le più richieste e desiderate da parte del pubblico, proprio per la capacità dell’azienda giapponese di racchiudere all’interno del prodotto il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, come nel caso delle Sony WH-CH520, che oggi potete acquistare in promozione su Amazon.

Nell’avvicinarsi a questo dispositivo, dovete prima di tutto sapere essere completamente wireless, ciò sta a significare che possono tranquillamente essere utilizzate con un qualsiasi smartphone, tablet, notebook o PC, a prescindere dal sistema operativo di riferimento. Una delle funzionalità più apprezzate riguarda sicuramente il cosiddetto multipoint, in altre parole l’utente può collegarle contemporaneamente a due dispositivi, così da ricevere ad esempio le chiamate da uno, ed ascoltare la musica sull’altro.

Cuffie Sony: lo sconto più interessante di Amazon

Acquistare le cuffie Sony è decisamente più economico di quanto abbiate mai immaginato, infatti le Sony WH-CH520 sono disponibili ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora: il loro listino sarebbe di 69,99 euro, ma con l’applicazione dello sconto automatico da parte di Amazon, la spesa finale si aggira oggi attorno ai 32,99 euro. Se volete acquistarle, premete qui.

Essendo cuffie wireless, è presente ovviamente una batteria integrata che, dati alla mano, dovrebbe garantire fino a 50 ore di utilizzo continuativo, con supporto comunque alla ricarica rapida (basta collegarle alla presa a muro ed in pochi minuti si potrà godere già della riproduzione musicale). Sono realizzate prevalentemente in plastica, in quattro colorazioni tutte disponibili su Amazon, ed in genere in vendita allo stesso prezzo. Il sistema di controllo si concentra sul padiglione di destra, dove trovano posto i pulsanti fisici, dal buon feed tattile, una corsa relativamente ridotta ed ovviamente la porta USB-C per la ricarica.