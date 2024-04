Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, ha condiviso, per la felicità degli amanti Apple, dei dettagli molto interessanti sui prossimi progetti dell’azienda per i futuri laptop e PC, fornendo qualche atteso dettaglio sulla nuova gamma Mac con chip M4 che si pensa arriverà entro la fine di quest’anno.

Per Gurman, i nuovi chip M4 andranno a migliorare soprattutto le prestazioni legate al funzionamento dell’intelligenza artificiale, un settore su cui la Apple stessa ha dichiarato più volte di volersi concentrare per la costruzione dei suoi software. Il lancio dei nuovi chip coinciderà perfettamente con i tempi dell’anno scorso, quando Apple ha presentato i chip M3, M3 Pro e M3 Max ad ottobre.

Cosa porterà l’ingresso del chip M4 nei Mac Apple?

I dispositivi Mac con chip M4 dovrebbero arrivare sul mercato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. A livello tecnico, le versioni M4 per PC desktop dovrebbero essere in grado di supportare 512GB di RAM, portando ad un miglioramento netto rispetto allo scorso limite che si bloccava sui 192GB. I chip M4 saranno sviluppati e prodotti sullo stesso processo a 3nm degli M3, ma la Apple apporterà alcuni cambiamenti per creare un aumento delle prestazioni e dell’efficienza.

I primi modelli ad essere aggiornati dovrebbero includere i seguenti device: l’iMac, il MacBook Pro da 14 pollici, il MacBook Pro da 16 pollici e il Mac Mini e poi, poco dopo, dai MacBook da 13 e 15 pollici. L’aggiornamento entrerà nei sistemi del MacBook Air Apple nella primavera del 2025, mentre per i Mac Studio e i Mac Pro arriverà rispettivamente a metà e verso la fine dello stesso anno. I chip M4 saranno disponibili in tre varianti diverse. La prima è il chip Donan, ideato per la fascia inferiore, il Brava per la fascia media e l’Hidra per la fascia alta. Tali versioni saranno usate in più modelli di Mac, partendo dalle versioni entry-level fino a arrivare ai dispositivi high level come il Mac Pro.

I nuovi Mac Apple con il chip M4 integrato andranno con molta probabilità a rivoluzionare l’intero settore tecnologico dei computer. La Apple riuscirà così a migliorare i propri device, seguendo le esigenze degli utenti ed innovando i chip disponibili per i PC.