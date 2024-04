Iliad, la GIGA 180 è tornata: costa poco e c'è un REGALO

Un gestore famosissimo come Iliad non può tirarsi indietro in un periodo in cui tutti i gestori stanno proponendo offerte straordinarie. La sua grande peculiarità è quella di avere a che fare con prezzi molto bassi ma soprattutto con moltissimi contenuti interni, tra i quali spicca la connessione ad Internet con tantissimi giga.

Iliad è l’unico gestore che riesce a garantire il 5G gratis e lo fa con la sua ultima promozione che è stata ufficializzata proprio qualche settimana fa, ovvero la famosissima Giga 180. Al suo interno questa soluzione vanta il meglio, a partire dai minuti e a terminare con i servizi inclusi gratis. L’obiettivo è quello di rubare utenti agli altri gestori, facendolo con tanta qualità e soprattutto con la quantità che da sempre contraddistingue Iliad.

Il provider rende quest’offerta disponibile a tempo indeterminato e dunque tutti possono sottoscriverla almeno fino alla fine di questo mese.

Iliad, torna di nuovo l’offerta con 180 giga in 5G: il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre

Dopo aver visto tutte le grandi novità del mese scorso, gli utenti si apprestano a conoscere la nuova offerta di Iliad. Il gestore rende di nuovo disponibile una delle pietre miliari del suo cammino, quello che lo ha portato a diventare il più famoso in Italia con oltre 11 milioni di utenti attivi.

All’interno della nuova promozione mobile che si chiama Giga 180 è possibile trovare davvero tutto, a partire dai minuti e fino ad arrivare ai giga. Inizialmente ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, per poi passare ai messaggi, anche questi senza limiti. Per quanto riguarda la connessione ad Internet, ci sono addirittura 180 giga e in 5G. Tutti possono averla con un prezzo di soli 9,99 € al mese e con questo standard di rete velocissimo gratis, chiaramente con uno smartphone compatibile che possa supportarlo.