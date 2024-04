CPU Intel: EKWB presenta il primo dissipatore di liquido All-In-One

Le più recenti CPU Intel creano una quantità di calore parecchio elevata, cosa che potrebbe comprometterne le capacità. Per tale ragione la procedura chiamata tra gli esperti delidding è diventata sempre più diffusa tra gli utenti che vogliono cambiare le prestazioni dei propri dispositivi migliorandoli. Cos’è il delidding? Ciò che prima veniva sconsigliato: rimuovere il diffusore di calore dalla parte superiore del processore.

Scoperchiare (delliddare) le CPU, come ad esempio l’i9-14900K, può portare ad una riduzione drastica delle temperature, ad un aumento delle prestazioni e consente anche di creare uno spazio aggiuntivo per l’overclocking. Al fine di di semplificare la procedura, EKWB ha presentato il primo dissipatore di liquido All-In-One progettato appositamente per le CPU Intel di 12°, 13° e 14° generazione delidded (scoperchiabili).

L’azienda ha progettato il nuovo dissipatore, l’EK-Nucleus CR360 Direct Die, per supportare le CPU Intel LGA 1700. Gli sviluppatori hanno modificato la piastra di contatto, posta nella sezione inferiore, in modo che si potesse adattare più facilmente al processore. Questa possiede un incavo piuttosto grande al suo centro per cercare di raffreddare in modo più efficace il die della CPU. Il dissipatore è dotato di tre ventole EK 120mm illuminate RGB in modo da abbassare la temperatura più velocemente.

Miglior raffreddamento per le CPU e facile accessibilità

L’obiettivo del dissipatore è quello di ridurre la difficoltà della CPU nel raffreddarsi. Lo scopo è offrire allo stesso tempo prestazioni migliorate e maggiore convenienza rispetto ai tradizionali loop personalizzati. Grazie ad un prezzo di soli $183.99, il nuovo EKWB è una delle soluzioni più allettanti ed accessibili presenti in grado di dare gli utenti prestazioni nettamente superiori ai soliti dispositivi.

EKWB ha anche presentato nuovi waterblock per processori Intel e AMD. Avvisiamo anche che al momento la EKWB al momento offre anche parti di ricambio gratuite per coloro che hanno acquistato il precedente Velocity² Direct Die ed uno sconto del 15% per i primi acquirenti.