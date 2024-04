Annunciata da Microsoft la data in cui terminerà il supporto per il suo sistema operativo Windows 10. L’azienda di Redmond ha deciso di anticiparsi e ha già iniziato ad inviare avvisi ai suoi utenti. In questa comunicazione Microsoft invita tutti a passare alla nuova versione del suo sistema operativo: Windows 11. L’avviso si presenta come un prompt a schermo intero.

Microsoft invita gli utenti a passare alla nuova versione di Windows

Un esempio dell’annuncio è stato pubblicato da un utente su Reddit. Nel post, con lo screenshot del pop up l’utente in questione ha raccontato che questo è apparso improvvisamente interrompendo il suo lavoro. All’interno del messaggio, Microsoft procede ringraziando i suoi utenti per la fedeltà a Windows 10, ma evidenzia l’avvicinarsi della data in cui verrà interrotto il suo supporto. Come detto, l’azienda si è anticipata un bel po’ visto che in realtà mancano ancora 18 mesi.

L’avviso agli utenti si presenta con due pulsanti. Il primo permette di ottenere maggiori informazioni e delucidazioni sull’arrivo del nuovo supporto. Con l’altro è invece possibile chiudere la finestra, anche se solo momentaneamente. Infatti, non è possibile eliminarla per sempre, riapparirà in futuro, probabilmente a cicli regolari. Quindi non c’è un modo per evitare che l’annuncio appaia sul proprio schermo.

Per i dispositivi che non supportano Windows 11, l’alternativa migliore sembrerebbe quella di cambiare il proprio computer e acquistarne uno di nuova generazione. In realtà, ci sono anche diversi metodi per installare il nuovo supporto su hardware non supportato, ma gli utenti continuano a preferire Windows 10. Infatti, quest’ultimo risulta essere ancora il sistema operativo più popolare, con il 69,04% di fruitori che lo preferiscono ad Windows 11 che è invece ancora fermo al 26,72%. Forse, la decisione di Microsoft di inviare questi annunci potrebbe essere una tattica per poter sbloccare questa situazione e portare gli utenti al passaggio alla nuova versione. Passaggio che risulterà comunque inevitabile a partire dal 14 ottobre 2025.