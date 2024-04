Apple, il nuovo processore M4 sarà totalmente incentrato sulla'AI

L’arrivo della prima generazione dei chip di Apple meglio conosciuta come M-Series, è stata un crocevia importante nel mondo dei computer e non solo. Introdotti per la prima volta a bordo dei MacBook Pro con l’M1, i processori ad oggi tra i più potenti al mondo si evolvono di continuo. Negli ultimi anni infatti il colosso di Cupertino ne ha lanciati alcuni, soprattutto in diverse varianti. Sembra che ora tutto sia in procinto di migliorare ulteriormente, con una nuova versione che dovrebbe arrivare durante i primi mesi del 2025.

Si tratterebbe della quarta generazione del chip Apple Silicon M, il nuovo M4. Con tutte le sue caratteristiche principali, dovrebbe riuscire questa volta ad avere prestazioni incentrate totalmente sull’intelligenza artificiale. Secondo le fonti più accreditate, l’azienda starebbe lavorando già alla produzione in serie dei nuovi M4.

A quanto pare il suo apporto sarà fondamentale, soprattutto in virtù della ripresa e estremamente decisa da parte del settore dei PC. Il periodo della pandemia è quello direttamente successivo, hanno portato tale ambito a crollare in una decadenza senza fine ma ora sembra tutto alle spalle.

Arriva il nuovo M4 ma solo nel 2025: sarà incentrato da Apple sull’AI

È passato poco tempo dal lancio dei primi computer con a bordo il processore M3 di Apple. Nel frattempo i nuovi M4 sembrano già in dirittura d’arrivo, anche se ci vorrà un po’ di tempo.

Nelle ultime ore si sta parlando delle tre varianti, denominate al momento con i seguenti nomi: Donan, Brava e Hidra. Questi dovrebbero rappresentare i chip M4, M4 Pro ed M4 Max. L’impatto con l’intelligenza artificiale dovrebbe essere elevato, soprattutto sui dispositivi che andranno ad implementare. Apple sembra aver designato per la ricezione di questi nuovi processori I MacBook Pro, i MacBook Air, i Mac mini e anche il Mac Studio. Seguiranno nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane.