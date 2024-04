OPPO e OnePlus: l'intelligenza artificiale arriva nei loro smartphone

Questi sono gli anni dell’intelligenza artificiale. La troviamo sempre più spesso e pian piano sta entrando in ogni aspetto delle nostre vite che abbia a che fare con un minimo di tecnologia. L’IA sta continuando a cambiare anche l’interazione con gli smartphone e sempre più società puntano nella sua integrazione nei propri device. Questa volta tacca alla OPPO e OnePlus che hanno finalmente annunciato l’ingresso delle funzioni IA Gemini Model nei loro dispositivi.

Attraverso un stampa diffuso ad aprile 2024, OPPO e OnePlus hanno dichiarato di aver collaborato assiduamente con Google per inserire sia Gemini che Google AI Cloud negli smartphone, in linea con le nuove soluzioni annunciate al Google Cloud Next ’24. Il loro scopo è quello di arrivare tra i primi brand che hanno implementato soluzioni IA nei dispositivi mobili, ampliando la scelta di milioni di utenti.

Da 0 a 100 funzionalità IA per OPPO e OnePlus in 3-5 anni

Nicole Zhang, General Manager dei device AI per OPPO e OnePlus, si è mostrata estremamente entusiasta riguardo questa partnership e alle nuove opportunità che si aprono grazie alle funzionalità IA integrate nei dispositivi. La collaborazione con Google permetterà non soltanto l’arrivo di Gemini, ma anche l’accesso ad una serie di differenti prodotti AI Cloud.

Tra le tante funzioni aggiunte, forse quella che gli utenti aspettano più di testare con mano è l’AI Eraser di OnePlus, annunciata da diverso tempo e progettata appositamente per migliorare la qualità delle immagini rimuovendo da esse elementi indesiderati. Sia OPPO che OnePlus, che fa sempre parte della prima società, vogliono dare alla propria utenza la possibilità di riassumere i testi, organizzare i file audio in tempo reale e generare contenuti creativi per i social media.

L’ambizione di OPPO e OnePlus è addirittura quella di sviluppare oltre 100 nuove funzionalità IA nei prossimi 3-5 anni. Il loro grande impegno nel progetto testimonia quanto i brand di smartphone stiano investendo sull’IA e quanto sia ora essenziale per le società del settore cambiare le proprie strategie in modo da potersi ricavare il loro posto nel mercato.