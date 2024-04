Sembra che i boss di Bytedance, l’azienda dietro a TikTok, non stiano esattamente saltando di gioia ultimamente. Da fenomeno sui social in grado di far tremare tutti, TikTok ora si trova in una situazione meno florida, con una crescita rallentata in Europa e la minaccia di un bando negli Stati Uniti.

Per far fronte a questa situazione, almeno qui in Europa, sembra che l’azienda stia per lanciare una nuova app (per ora si chiama TikTok Lite, ma potrebbe cambiare nome) che adotterà lo stesso trucco che ha reso famose app come Shein e Temu: pagare gli utenti per usarla. Ma andiamo a vedere di che si tratta.

Un successo che non decolla

Secondo quanto riportato da The Information, questa nuova app, internamente chiamata Coin App ma attualmente conosciuta come TikTok Lite, permetterà agli utenti di ricevere ricompense per guardare contenuti o per invitare altri a scaricarla.

L’obiettivo di TikTok è ampliare il proprio pubblico, andando oltre la Generazione Z, visto che l’uso dell’app da parte di persone sopra i 18 anni qui in Europa sembra essere piuttosto fermo.

Anche se TikTok ha oltre 1 miliardo di utenti attivi, e questo può sembrare tantissimo, l’app è installata solo sul 13% dei dispositivi Android in Europa, a differenza di Instagram, che è presente sul 37% dei telefoni, e Facebook, che spopola con un impressionante 59%.

TikTok e la sua espansione mondiale

TikTok ha già lanciato questa nuova app in Corea e Giappone nel 2023 e sembra che i risultati iniziali siano stati piuttosto incoraggianti. Pare che la nuova app di ricompense abbia effettivamente aiutato a far crescere il numero di utenti in Giappone di oltre 2,5 milioni dal suo lancio. Un successo quindi degno di nota.

Sembrerebbe che questa nuova app funzionerà in modo molto simile a TikTok, con un feed di video che gli utenti potranno guardare, commentare, condividere o anche caricare loro stessi. Le ricompense arriveranno sotto forma di carte regalo o donazioni digitali, che gli utenti potranno utilizzare per accedere ai contenuti a pagamento dei loro creatori preferiti e forse per personalizzazioni particolari del proprio account.

The Information dichiara inoltre che ci si aspetta che questa nuova app arrivi in Francia, Spagna, Germania e in altri paesi entro il secondo trimestre del 2024, anche se non si è ancora deciso il nome definitivo e probabilmente sarà diverso da TikTok Lite, che già esiste.