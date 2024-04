I social media sono ormai una parte fondamentale nella vita di tutti noi e per questo ognuno di noi crea diversi i profili che si decide di aprire su diverse piattaforme. Mentre fino a qualche anno fa a prevalere era solo Facebook, ora sono tante le piattaforme che permettono agli utenti di creare un proprio universo dove poter condividere informazioni personali, video e foto.

Proprio a causa della diffusione di nuovi social, tra cui Instagram e TikTok, il network di Meta ha finito per perdere parte della sua popolarità. Infatti, anche se per tanto tempo Facebook è stato il social network più famoso della storia, recentemente ha perso attrattiva.

Interventi di sicurezza per tutelare il proprio profilo Facebook

Indipendentemente dal tipo di piattaforma o dalla sua popolarità, è importante continuare a tutelare le proprie informazioni personali e la propria privacy. A tal proposito, bisogna essere consapevoli delle funzioni che vengono attivate sui propri profili ed evitare in questo modo qualsiasi tipo di intromissione. Ad esempio, è utile controllare, quando si apre un nuovo profilo, cosa viene attivato nelle impostazioni del proprio profilo social. Potrebbe essere utile evitare che i contatti che non compaiono sulla lista degli amici/follower possano visualizzare il nostro profilo.

In realtà sono tante le precauzioni che possono essere prese per mettere in sicurezza i propri account. A tal proposito, c’è una funzione che è utile disattivare dal proprio profilo Facebook. Questa riguarda le foto pubblicate che potrebbero essere scansionate in qualsiasi momento. Infatti, ci sono alcune impostazioni attive di default che è importante controllare.

Per disattivare questa opzione bisogna recarsi nella sezione “Impostazione e privacy” del proprio account e poi cliccare su “Impostazioni”. Nella pagina che si apre bisogna cliccare sulla lente di ricerca “Uso di dati aggiuntivi” ed eliminare la spunta relativa alla voce “Consenti ai motori di ricerca esterni di reindirizzare il tuo profilo”.

Dopo aver effettuato questo passaggio verrà impedito qualsiasi utilizzo, contro il proprio volere, delle foto che vengono pubblicate.