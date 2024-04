Nel mondo dei tablet uno dei grandi attesi di quest’anno dopo la nuova famiglia di iPad di Apple è senza alcun dubbio il OnePlus Pad 2, tablet il cui predecessore ha colpito positivamente tutta l’utenza media ma che secondo il giornalista Max Jambor nella sua seconda versione non vedrà la luce nello stesso periodo durante il quale venne lanciato il suo predecessore, ovvero il 7 febbraio dello scorso anno.

Il predecessore promette bene

Ricordiamo che OnePlus Pad ha un design caratterizzato da un grande modulo fotografico posteriore, con un form factor da 7:5 con bordi sottili che fanno da cornice a un display da 11,61” basato su tecnologia IP S e con re fresh rete a 144 Hz, il processore per chi non lo ricordasse era il Dimensity 9000 di Mediatek.

In più vogliamo sottolineare che tale tablet era dotato di audio con supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, il vero pezzo forte era però la sua batteria da 9510mAh, che può essere ricaricata rapidamente grazie alla tecnologia di super ricarica rapida fino a 67 W che garantiva un passaggio da zero a 100% in appena 80 minuti, con un’autonomia dichiarata di un mese in stand-by.

Ad oggi restando forti le certezze in merito a un lancio nel secondo semestre dell’anno non sono ancora trapelate novità sulle possibili specifiche tecniche della seconda versione, ciò che è certo è che sicuramente il primo modello sarà il punto di partenza dal quale andremo incontro a un’evoluzione non indifferente che dunque garantirà di base delle prestazioni e delle caratteristiche di tutto rispetto.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale che di conseguenza arriverà solo nei prossimi mesi dell’anno, ricordiamo che al momento OnePlus pad essenzialmente una versione globale di Oppo Pad 2 venduto nel mercato cinese, se dovessero arrivare ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche online non tarderemo a farvele sapere il prima possibile.