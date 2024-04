Il team di Ironhide Game Studio ha annunciato il lancio di Kingdom Rush 5: Alliance, nuovo capitolo dell’omonima serie. Il titolo sarà scaricabile da parte di tutti i giocatori PC, Android e iOS a partire dal prossimo 25 luglio ma le pre-registrazioni sono già aperte.

Con Kingdom Rush 5: Alliance i giocatori si troveranno di fronte ad un tower defense dal gameplay dinamico, accattivante e mai ripetitivo. La serie è in continua evoluzione e questo nuovo capitolo non tradirà le aspettative degli utenti.

La trama generale del titolo vede i guerrieri di Linirea allearsi con l’Armata Oscura per tenere testa ad un temibile nemico. Tuttavia, questa improbabile alleanza è sempre a rischio e ogni battaglia potrebbe portare ad un ribaltamento del fronte senza alcun preavviso.

Tra le nuove meccaniche di gioco ce n’è una pensata appositamente per soddisfare i fan più accaniti. Infatti, i giocatori potranno sfruttare la forza dei propri eroi in un modo del tutto nuovo, grazie alla possibilità di schierare due eroi.

Questo si traduce nella possibilità di avere due draghi come arma definitiva in Kingdom Rush 5: Alliance. Sul campo di battaglia si potranno schierare anche i campioni classici della saga tra cui Paladini, Arcieri, Maghi, Negromanti e anche unità inedite.

Gli sviluppatori hanno confermato che in totale ci saranno 27 personaggi potenziabili dagli utenti in base al proprio stile di gioco preferito mentre al loro fianco si schiereranno ben 12 eroi. Sarà possibile affrontare le sfide in tre tipologie di scenario con 16 stage per ogni campagna.

I nemici saranno più di trenta tipologie e affrontarli tutti permetterà di sbloccare oltre 50 ricompense. Non mancano easter egg nascosti nel titolo che permetteranno di aumentare il divertimento.

L’uscita ufficiale di Kingdom Rush 5: Alliance è fissata per il prossimo 25 luglio. Il titolo sarà disponibile su Steam al prezzo di 16,79 euro mentre su App Store e Google Play Store sarà venduto a 7,99 euro.