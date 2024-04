Come si può risparmiare sulla batteria dell'iPhone?

Ciò può rappresentare un vero e proprio fastidio, ma quali sono i motivi che causano questo fenomeno legato alla batteria? In realtà i motivi sono davvero facili da intuire e spesso sono anche legati all’eccessivo utilizzo del cellulare.

Principalmente il cellulare viene utilizzato per effettuare chiamate, mandare messaggi, leggere le notizie giornaliere ecc… Da non sottovalutare i social, tra cui Tik Tok, Instagram, Facebook, molto in voga tra i giovani. Quest’ultimi però se utilizzati senza un giusto controllo possono creare dei problemi anche permanenti alle batterie dei dispositivi.

Ma quindi come possiamo limitare al massimo il consumo della batteria?

Per salvaguardare le batterie del nostro iPhone esistono tantissime strade che si possono scegliere. In particolare si può utilizzare l’opzione di risparmio energetico, limitando le prestazioni del dispositivo ma garantendo una maggiore durata della batteria nel tempo di utilizzo dell’iPhone.

Durante gli anni anche le batterie dei telefoni hanno subito alcune variazioni, soprattutto per quando riguarda la carica notturna. Infatti adesso anche se un dispositivo rimane in carica per tutta la notte, non ci saranno problemi legati all’eccessivo tempo che rimane collegato alla corrente. Ovviamente però se lo si fa attenzione alle bollette. Il contrario invece per le opzioni che potrebbero rimanere aperte in background, causando dei problemi sulla carica del dispositivo.

Detto ciò adesso vedremo come si possono minimizzare i rischi permettendo un giusto ciclo di ricarica al dispositivo.

Ecco ciò che influisce davvero sulla batteria dell’iPhone

Girano voci che affermano che le opzioni che comprendono il Wi-Fi ed il Bluetooth siano le principali cause del perché il telefonino si scarica facilmente. A volte può essere anche per questi motivi. Da non sottovalutare anche quando si tengono attivate altre funzioni che in realtà non si usano, quindi il consiglio è quello di disattivare entrambe le funzioni quando non sono in uso.

Non tutti sanno però che non basta recarsi solamente nell’accesso rapido per spengere in maniera permanente queste opzioni, ma occorre proprio entrare nelle impostazioni recandosi nelle voci che specificano la disattivazione.

Con l’icona che diventa grigia sta a significare che ne il Wi-Fi e ne il Bluetooth si riattiveranno da soli, e che quindi per procedere all’attivazione bisognerà fare la stessa procedura per la disattivazione ma al contrario.