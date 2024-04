Iliad, APRILE 2024 dominato dalla GIGA 180: il 5G è gratis

La telefonia italiana è stata marchiata a fuoco negli anni da un gestore straniero, ovvero Iliad. Questa azienda, che ha dimensioni assurde anche in territorio italiano ormai dal 2018, è tornata alla carica con delle nuove offerte in questo periodo.

In realtà Iliad non ha mai allentato la presa, lanciando delle offerte in maniera continuativa sul suo sito ufficiale. Fin dalla prima soluzione ufficializzata durante l’estate del 2018, il provider ha dimostrato di avere a che fare con gli utenti solo proponendo qualità, quantità e convenienza. Questi capisaldi non sono stati snaturati nel corso degli anni, consentendo a Iliad di farne un vero e proprio biglietto da visita.

Ad oggi tutti attendono all’inizio del mese la nuova proposta del gestore, che puntualmente arriva come in questa situazione. Dopo aver visto lo scorso mese il grande impatto avuto dalle offerte Flash, gli utenti si aspettavano qualcosa di meglio ed ovviamente è arrivato.

Questa è la migliore offerta di Iliad in questo momento: ecco la Giga 180

Chiunque non abbia ancora fatto un giro sul sito ufficiale di Iliad, farebbe meglio a farlo adesso. Il gestore propone infatti una nuova soluzione mobile, una di quelle già viste in passato che ritorna prepotentemente alla carica per rubare utenti alla concorrenza. La Giga 180 fa di nuovo capolino sul panorama della telefonia mobile e lo fa con tanti contenuti.

Questa grande offerta al suo interno include tutto ciò che gli utenti in genere desiderano quando scelgono un nuovo gestore. Si parte infatti dai minuti e dai messaggi senza limiti ogni mese verso tutti, per culminare con 180 giga in rete 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 €, come solito delle offerte top di Iliad.

Da ricordare che una soluzione del genere consente il libero accesso alla promozione sulla fibra ottica, che costerebbe così 5 € in meno ogni mese. Tutti possono sottoscrivere le offerte di Iliad, non ci sono limitazioni.