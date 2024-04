Il 2009 ha sancito la nascita dell’Universo Kelvin per la saga di Star Trek con la pellicola omonima diretta da J.J. Abrams. Nel corso del 2013 e del 2016 sono arrivati nelle sale rispettivamente Into Darkness e Beyond, secondo e terzo capitolo della saga.

A distanza di otto anni, ecco che la Paramount ha annunciato l’arrivo di una nuova avventura cinematografica di Star Trek ambientata nell’Universo Kelvin. In occasione del CinemaCon di Las Vegas, la major ha confermato il ritorno della saga sul grande schermo.

Al momento le informazioni a riguardo sono molto limitate ma sembrano esserci alcune certezze. La regia sarà affidata a Toby Haynes, già regista di alcuni episodi in importanti serie TV del calibro di Doctor Who, Sherlock, Black Mirror e Andor.

La saga di Star Trek tornerà al cinema con un nuovo capitolo che fungerà da prequel per le avventure della USS Enterprise

Proprio con la serie di Black Mirror, Haynes ha mostrato la propria passione per il franchise di Star Trek. Infatti, il regista ha diretto l’episodio USS Callister in cui i protagonisti sono imprigionati in una simulazione chiaramente ispirata alle avventure spaziali del Capitano Kirk e del suo fidato Spok.

Il soggetto della sceneggiatura, invece, sarà curato da Seth Grahame-Smith, che ha dimostrato la propria versatilità con la sceneggiatura di “Abraham Lincoln: Vampire Hunter” e “The LEGO Batman Movie“.

Le indiscrezioni trapelate sembrano concordi nell’indicare che il nuovo film rappresenterà un prequel di Star Trek uscito nel 2009. La nuova pellicola racconterà gli eventi precedenti a quelli narrati, andando ad espandere la mitologia dell’Universo Kelvin.

Considerando questo collocamento temporale, appare improbabile che il cast dell’attuale trilogia possa apparire nella pellicola. Infatti, la scelta di Paramount potrebbe essere quella di rilanciare il franchise prima di realizzare un sequel con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana e Simon Pegg solo per citarne alcuni.

L’avvio della produzione della pellicola è previsto per quest’anno e, considerando le tempistiche per le riprese e per la post-produzione, il debutto nelle sale non avverrà prima della fine del 2025.