Xiaomi: la special edition del Realmi Turbo 3 e Pad Pro di Harry Potter

Quando Harry Potter è comparso sugli schermi ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua storia incantata, le avventure e soprattutto la magia. Quei bambini e ragazzi di allora sono ormai cresciuti, ma per molti l’amore per la saga è rimasto, resistendo al tempo. Il nome Harry Potter è diventato leggenda, non tanto per aver sconfitto Voldemort (anche se si sa che da solo non ci sarebbe mai riuscito), ma per essersi trasformato in un brand vero e proprio, un tema ricorrente che ancora troviamo in tantissimi prodotti, addirittura più di quanti ne vedessimo in giro più di 20 anni fa. Anche la tecnologia non ha resistito al fascino degli incantesimi e la Xiaomi, già in passato, ha proposto un’edizione speciale dei suoi smartphone Redmi con tanto di design con Hogwarts, stemmi e famosi personaggi.

Ora, la Xiaomi ha svelato l’arrivo di altre due special edition a tema Harry Potter per i suoi prossimi dispositivi: il Redmi Turbo 3 e il Redmi Pad Pro. Non solo smartphone ma anche accessori con design pazzeschi e particolari.

Harry Potter incanta gli smartphone Xiaomi Redmi per un’edizione speciale

Il Redmi Turbo 3, il tanto atteso flagship killer, sarà caratterizzato da uno stile interamente dedicato al mondo di Harry Potter, con il logo di Hogwarts, le quattro case (chi non le conosce è un babbano) e una bacchetta incastonati perfettamente nella parte posteriore. Il flash della fotocamera sarà trasformato in un pensatoio con la scritta “lumos”, l’incantesimo per l’illuminazione. La confezione del Redmi Turbo 3 avrà uno stile ispirato a Diagon Alley, la via dove il trio e gli altri studenti acquistano tutto il necessario per il loro anno scolastico. Anche la cover protettiva e il caricabatteria saranno a tema.

Per quanto riguarda il Redmi Pad Pro della Xiaomi, avrà uno speciale stemma sul retro rappresentante la scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts. Il device sarà venduto con una borsa protettiva utile quanto bella, a forma di lettera di ammissione. Questo speciale tablet avrà uno schermo da ben 12,1″ ed una risoluzione 2,5 K. Parlando di autonomia, esso avrà una batteria da 10.000 mAh e sarà compatibile con gli accessori come la stilo e la tastiera. Ora viene la cattiva notizia: non si sa se saranno disponibili anche in Europa, forse dovremmo volare fino in Cina per averli.