Che la pubblicità stesse per arrivare anche su Amazon Prime Video non è una novità. Con il suo arrivo però gli utenti devono imparare a convivere con questa nuova “intrusione” sulla loro piattaforma. Anche in Italia la pubblicità è arrivata per il servizio di streaming e ci sono alcuni aspetti da approfondire.

La prima cosa da sapere riguardo l’arrivo degli spot pubblicitari sulla piattaforma è la loro durata. A partire dal 9 aprile le pubblicità vengono riprodotte sia prima che durante la visione. Ogni spot può durare all’incirca 15 secondi, per un totale di 1 minuto. Sono però dati approssimativi, perché non è stata dichiarata una specifica durata per lo stacco pubblicitario. In ogni caso, in totale, sono pochi i minuti totali che vengono riservati agli spot su circa un’ora di riproduzione di film e serie TV. Secondo questa logica, per trovare 3 minuti di pubblicità potrebbero volerci anche 2 ore di visione.

La pubblicità arriva su Amazon Prime Video

L’arrivo di una nuova impostazione riguardo la pubblicità ha, per ovvie ragioni, portato su Amazon Prime Video alcune nuove impostazioni relative alla nuova funzione. In particolare, si tratta della possibilità di modificare le preferenze relative ai cookie. Modificando queste impostazioni è possibile regolare, almeno in parte, il sistema pubblicitario che contraddistinguerà la piattaforma con l’arrivo degli spot.

L’ultima informazione utile da sapere riguarda la possibilità di eliminare le pubblicità dal proprio abbonamento Amazon Prime Video. Attualmente, vinee messa a disposizione degli utenti la possibilità di rimuovere gli spot con un’aggiunta mensile sul costo del proprio abbonamento. La somma in questione è pari a 1,99 euro ogni mese da aggiungere al costo base. In questo modo si passa alla versione della piattaforma streaming senza pubblicità.

Infine, bisogna aggiungere che, anche se si decide di pagare il costo extra per rimuovere gli spot durante la visione in streaming di serie TV e film, gli annunci pubblicitari continueranno ad essere mostrati durante gli eventi in diretta. Dunque, se si decide di sfruttare Amazon Prime Video per vedere, ad esempio, una partita di calcio live la visione verrà di tanto in tanto interrotta dalla pubblicità.