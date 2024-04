Citroen ha sollevato il sipario sulla sua ultima creazione, la nuova C3. Una vettura che fonde con maestria prestazioni ecosostenibili e convenienza. Dopo il successo della versione elettrica in Europa, l’azienda ha deciso di ampliarsi con nuovi modelli a benzina e mild hybrid. Una mossa strategica che si propone di offrire ai consumatori un’opzione quanto più adatta alle loro esigenze. Mantenendo al contempo l’impegno per l’innovazione tecnologica e l’attenzione all’ambiente.

Nuova Citroen C3, un design che non delude

A livello estetico, la Citroen C3 non passa inosservata. Le linee dinamiche e moderne le conferiscono un aspetto accattivante e distintivo. Il frontale, cattura l’attenzione e riflette l’anima del marchio. Grazie alla sua firma luminosa a tre livelli e il nuovo logo,

Le dimensioni compatte, lunga 4,01 metri, larga 1,76 metri e alta 1,57 metri, la rendono perfetta per la guida in città senza rinunciare al comfort e allo spazio interno. Il bagagliaio da 310 litri di capacità regalando un’ampia versatilità. Garantendo la praticità necessaria per affrontare ogni tipo di viaggio. All’interno, l’abitacolo accogliente e tecnologicamente avanzato offre un mix di comfort e funzionalità. Gli allestimenti You e Max presentano tantissime opzioni. Dal display da 10,25 pollici per il sistema di intrattenimento, alla ricarica wireless per dispositivi. Garantendo un’esperienza di guida personalizzata e decisamente all’avanguardia. La cura dei dettagli, come i sedili imbottiti con schiuma poliuretanica e gli ammortizzatori con smorzatori idraulici, assicurano comfort e stabilità su qualsiasi tipo di strada.

Passiamo alla motorizzazione

La nuova Citroen C3 offre due opzioni a benzina. Un motore 1.2 turbo da 100 CV e una versione mild hybrid che promette prestazioni efficienti e una guida più sostenibile. Il modello ibrido abbinato al nuovo cambio elettrificato a doppia frizione e-DCS6, integra un motore elettrico per brevi tratti di guida in modalità solo elettrica, riducendo le emissioni e i consumi fino al 10%. Questa innovazione riflette l’impegno dell’azienda per una mobilità rispettosa dell’ambiente. Offrendo un’alternativa responsabile e conveniente.