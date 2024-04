WhatsApp è una delle applicazioni più famose e utilizzate al mondo, ed ecco perché si trova sempre al centro di varie notizie che la riguardano.

Ancor di più perché l’app appartenente a Meta tende continuamente a effettuare degli aggiornamenti per migliorare la piattaforma e renderla sempre più moderna e al passo con i tempi.

Gli aggiornamenti vengono prima testati su un gruppo ristretto di utenti e nei mesi successivi vengono poi estesi a tutti.

Negli ultimi tempi, WhatsApp ha lavorato molto su una serie di cambiamenti che riguardano una funzione in particolare della piattaforma, ovvero l’invio di contenuti multimediali.

Infatti, solo di recente l’applicazione ha deciso di esaudire il desiderio della maggior parte dei suoi utenti, introducendo una funzione molto richiesta: l’invio di foto e video in alta definizione.

WhatsApp, le novità sull’invio di contenuti multimediali

Secondo WABetaInfo, WhatsApp non ha ancora terminato con i cambiamenti sull’invio dei contenuti multimediali, ma starebbe lavorando a una nuova opzione per ottimizzare ancora di più i tempi degli utenti.

La nuova funzione in questione, trovata nella versione beta 24.7.75 per iOS, permetterà agli utenti di risparmiare del tempo, ma in che modo? Semplicemente accedendo in maniera più rapida alla galleria delle foto.

Attualmente, per accedere alla galleria è necessario premere il pulsante + e successivamente scegliere tra le diverse opzioni la voce Foto, mentre con il nuovo aggiornamento cliccando sul + si aprirà direttamente la galleria.

La nuova funzione potrebbe diventare disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane, mantenendo sempre aggiornata l’applicazione di WhatsApp.

Questa non è l’unica novità a cui stanno lavorando gli sviluppatori della piattaforma, ma a breve potrebbero esserci degli interessanti aggiornamenti anche sull’integrazione dell’intelligenza artificiale non solo sull’app verde ma anche su tutti i social appartenenti a Meta.

Per queste e altre novità non ci resta che attendere i prossimi mesi.