I primi render dei Google Pixel 9 in arrivo quest’anno rivelano un design particolare che rappresenterà senza alcun dubbio un punto di forza per l’azienda di Mountain View, che sta evidentemente lavorando al fine di rendere i suoi top di gamma capaci di competere con i colossi del settore senza alcuna difficoltà.

OneLeaks ha realizzato e diffuso in rete immagini e video che mostrano chiaramente i progressi compiuti da Google, che continua a puntare sul comparto fotografico come elemento distintivo dei suoi smartphone senza rinunciare a quel tocco in più in termini di eleganza.

Google Pixel 9, che sarà disponibile in tre varianti, accoglierà, infatti, delle nuove caratteristiche che potrebbero rappresentare l’intenzione dell’azienda di schierarsi contro Apple e i suoi melafonini più recenti creandosi uno spazio tutto suo nel settore.

Come saranno Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL?

Quest’anno Google darà nuovamente il benvenuto al modello Pro XL proponendo così tre versioni del suo top di gamma degne di nota. Come già anticipato, l’elemento distintivo sarà il comparto fotografico che continuerà ad essere messo in risalto tramite il posizionamento dei sensori in un modulo sopraelevato ben differente rispetto a quello dei modelli fino ad ora rilasciati. Il modulo sarà a forma di pillola, ancora più sporgente ma ben definito e più elegante. Al suo interno troveranno posto due sensori fotografici nella versione Pixel 9, tre sensori nei modelli Pixel 9 Pro e Pro XL, di cui un obiettivo periscopico.

I tre dispositivi condivideranno i bordi metallo piatti con angoli curvi tipici dei melafonini più recenti. Il modello base avrà un display piatto da 6,03 pollici mentre il modello Pro avrà dimensioni di poco maggiori con display da da 6,1 pollici. Il modello XL, a differenza di quanto si possa pensare, non avrà un pannello molto più grande ma si limiterà a raggiungere i 6,5 pollici.

Nei prossimi mesi emergeranno sicuramente maggiori dettagli riguardanti l’aspetto tecnico dei tre dispositivi e avremo modo di conoscere quali saranno le componenti che distingueranno i vari modelli. Nell’attesa possiamo comunque affermare che, qualora il design mostrato dai render trapelati sia confermato, Google sta effettivamente facendo un buon lavoro!