ZTE ha ufficialmente presentato il nuovo Nubia Flip, il primo smartphone pieghevole con design a conchiglia del brand. Il device foldable è stato annunciato in occasione del MWC 2024 ma adesso è pronto per debuttare sul mercato.

La particolarità del Nubia Flip è che si tratta di un foldable pensato per la fascia media del mercato. ZTE ha preferito non entrare in competizione diretta con gli smartphone pieghevoli di fascia alta come i Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5 ma piuttosto punta a crearsi una propria nicchia.

Stando a quanto dichiarato dal produttore, il device ha un peso di circa 209 grammi con uno spessore di circa 7 mm quando aperto. ZTE assicura la resistenza delle componenti e delle cerniere, gli elementi maggiormente sollecitati. Il brand ha eseguito test in laboratorio per poter superare le 200.000 aperture e chiusure.

ZTE ha presentato al mondo il Nubia Flip, si tratta del primo pieghevole del produttore con form factor a conchiglia

Il device è caratterizzato dalla presenza di due display, una soluzione tipica per i pieghevoli a conchiglia. Il pannello AMOLED esterno da 1.43 pollici presenta una risoluzione da 466×466 pixel e permette di visualizzare le principali notifiche senza aprire il deivce.

Il pannello interno, invece, arriva a misurare 6.9 pollici con una risoluzione FHD+ da 2790 × 1188 pixel. Il display è sempre un AMOLED in grado di supportare il refresh rate a 120Hz e la copertura completa della gamma colore DCI-P3.

Le prestazioni sono garantite dal chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con la GPU integrata Adreno 644. Il sistema potrà contare su fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Passando alla batteria, il Nubia Flip avrà 4310mAh di capacità con supporto alla ricarica rapida a 33W. In questo modo, la batteria potrà ricaricarsi completamente in poco più di un’ora.

Il comparto fotografico sarà composto da due ottiche, la principale da 50 MP a cui si affiancherà un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale da 16MP sarà inserita in un notch tondo posto nella parte superiore del display. Inoltre, utilizzando il display esterno sarà possibile scattare selfie con la fotocamera principale.

Al momento ZTE ha confermato che il Nubia Flip sarà commercializzato a partire dal 16 aprile. I prezzi partiranno da circa 499 dollari e varieranno a seconda del taglio di memoria scelto.